Milei viaja a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Buenos Aires, 8 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, viajará este lunes a Oslo, en Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, confirmaron fuentes oficiales.

Milei partirá de Buenos Aires a las 23:00 horas GMT en un vuelo especial, y llegará a Oslo el martes a las 16.30 horas GMT.

El presidente argentino estará presente el miércoles en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, que fue galardonada «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», según anunció el Comité Nobel el pasado 10 de octubre.

El acto, según confirmó el Instituto Nobel noruego, contará con la presencia de Machado.

En Buenos Aires, la comunidad venezolana se congregará en el Centro Venezolano Argentino para ver en pantalla grande la transmisión de la ceremonia.

Ese mismo día Milei mantendrá en Oslo un encuentro con el rey noruego, Harald V, y después con el primer ministro del país, Jonas Gahr Støre, antes de emprender su regreso a Buenos Aires.

Argentina y Venezuela mantienen un fuerte enfrentamiento político desde la llegada de Milei a la presidencia del país suramericano en diciembre de 2023.

La última crisis se desató el 8 de diciembre de 2024, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del Gobierno argentino.

A un año de su detención, las autoridades argentinas han reiterado la petición de liberación de Gallo, ya que consideran el hecho «un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional». EFE

