Milei viaja a Paraguay y se reunirá con Peña este martes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, viajará en la noche de este lunes a Asunción, donde se reunirá con el mandatario de Paraguay, Santiago peña, visitará el Congreso de ese país e intervendrá en la Conferencia Política de Acción Conservadora, informaron fuentes oficiales.

Según precisó la Presidencia argentina, Milei partirá en un vuelo especial desde Buenos Aires a las 23:00 hora local (02:00 GMT del lunes) y llegará a Asunción a las 00:30 hora argentina del martes (3:30 GMT).

Esta será la segunda visita del mandatario argentino a Paraguay, donde estuvo el pasado 9 de abril y permaneció unas horas.

El martes por la mañana Milei brindará unas palabras en la apertura de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en la que participarán figuras conservadoras como Richard Grenell, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, y el actor mexicano Eduardo Verástegui, según han anticipado los organizadores.

En horas del mediodía, el presidente argentino participará de una reunión privada y una comida privada con Peña.

Por la tarde, Milei hará una disertación sobre tecnología y crecimiento en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

De acuerdo a la agenda oficial, el miércoles por la mañana Milei dirá unas palabras en una sesión de honor en el Congreso Nacional Paraguayo, frente a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente argentino tiene previsto regresar a Buenos Aires en la tarde del miércoles, para cuando ha sido convocada una marcha en la capital argentina en contra del veto de Milei a leyes recientemente aprobadas por el Parlamento que disponen mayores fondos estatales para las universidades públicas y el sistema de salud pediátrica. EFE

