Milei viaja de nuevo a España para recibir un premio y reunirse con empresarios

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Buenos Aires, 25 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este jueves a Madrid para una visita de dos días en la que tiene previsto recibir un premio en la Universidad CEU San Pablo y reunirse con empresarios locales, en el que representa su sexto viaje a la capital española desde su asunción en diciembre de 2023.

El mandatario inaugurará este viernes la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo.

Allí recibirá además la Medalla de Honor de esa universidad «en atención a su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y a su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional de la República Argentina», según explicó la institución.

Su viaje se extenderá hasta el sábado e incluirá reuniones con empresarios con el objetivo de fomentar las inversiones en Argentina, informaron este jueves a EFE fuentes oficiales.

Según la prensa local, mantendrá encuentros con directivos del Banco Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia, entre otros.

Hasta el momento se desconoce si se reunirá con políticos locales, algo que ya hecho en viajes anteriores, en los que se vio con figuras como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El último viaje del presidente argentino a España había sido en marzo, cuando asistió al Madrid Economic Forum 2026, una reunión de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha.

Milei llamó allí «impresentable» al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y aseguró que gracias al «valor» del presidente estadounidense, Donald Trump, el socialismo «se está haciendo pedazos».

Tras regresar el sábado de esta corta visita a España, tiene previsto viajar el martes a Asunción para participar en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, la primera desde la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre el bloque suramericano y la Unión Europea.

Esa misma semana viajará a Estados Unidos para asistir el 4 de julio a las celebraciones por el Día de la Independencia. EFE

pd/mgr