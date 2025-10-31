Milei viaja nuevamente a EE.UU. para participar de un foro junto Trump, Messi y Machado

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar como orador en el ‘America Business Forum’ en Miami, en el que también participarán su homólogo estadounidense, Donald Trump, la opositora venezolana María Corina Machado, y el futbolista argentino Lionel Messi, entre otras figuras internacionales.

El viaje de Milei fue confirmado este viernes por fuentes de la Presidencia argentina, que informaron que aún se desconocen las fechas exactas de su visita y su agenda oficial.

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami los próximos miércoles y jueves y contará además con la presencia de figuras como Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; y al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff.

También asistirán el extenista español Rafael Nadal, el actor Will Smith y el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, además de una larga lista de destacados empresarios.

El ‘American Business Forum’ será el primer evento público en el que hablará la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tras obtener el Premio Nobel de la Paz 2025 el pasado 10 de octubre, que se prevé se haga de forma virtual.

El viaje de Milei a Estados Unidos será el decimocuarto a ese país desde su asunción en diciembre de 2023 y el séptimo en 2025.

El último de ellos fue a mediados de este mes, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca y obtuvo un importante respaldo político y económico en la antesala de los comicios legislativos argentinos del pasado domingo, en los que su partido, La Libertad Avanza, se impuso con más del 40 % de los votos. EFE

