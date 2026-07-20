Milei viajará a Brasil para asistir a convención del partido que lidera Bolsonaro

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, viajará el próximo viernes a Brasil para participar en un congreso del Partido Liberal, que lidera el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).

Según informaron este lunes fuentes de la Presidencia argentina, Milei viajará en la noche del viernes a Brasil para asistir al encuentro partidario, en el que está previsto que participe el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y principal aspirante opositor a los comicios presidenciales de octubre próximo.

En la convención partidaria, que se realizará el sábado 25 en São Paulo, se oficializará la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

A finales de junio pasado, Milei se reunió en Buenos Aires con Flávio Bolsonaro y respaldó su candidatura para las elecciones presidenciales.

«Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro», expresó Milei a través de redes sociales tras su encuentro con el senador ultraderechista, a quien los sondeos muestran como el principal rival electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección.

El vínculo entre Milei y Lula ha sido conflictivo desde el inicio a finales de 2023 del Gobierno del argentino, quien mostró repetidas expresiones de apoyo a la familia Bolsonaro, en especial a Jair Bolsonaro, condenado a prisión en su país por intento de golpe de Estado.

El sábado pasado, la Corte Suprema de Brasil rechazó una petición de los abogados de Jair Bolsonaro en la que solicitaban autorización para que Milei pudiera visitar el 25 de julio al expresidente brasileño en prisión domiciliaria.

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, encargado del cumplimiento de la condena a 27 años de cárcel que recibió Bolsonaro por liderar una trama golpista contra Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022. EFE

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