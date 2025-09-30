The Swiss voice in the world since 1935
Milei viajará nuevamente a Estados Unidos y será recibido por Trump en la Casa Blanca

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, será recibido el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el segundo encuentro formal entre ambos, tras su reunión del pasado martes en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

«En el marco de la sólida relación bilateral que une a la República Argentina con los Estados Unidos de América, el presidente Javier Milei realizará el próximo 14 de octubre una visita oficial a Washington, donde será recibido en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump», anunció la Presidencia argentina en un comunicado.

Esta nueva reunión llega días después de que Trump expresara su respaldo electoral a Milei y prometiera un auxilio económico para la Argentina. EFE

lgu/pd/rf

