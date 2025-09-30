Milei viajará nuevamente a Estados Unidos y será recibido por Trump en la Casa Blanca

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, será recibido el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca por su par estadounidense, Donald Trump, en el que marcará el segundo encuentro formal entre ambos, tras su reunión el pasado martes en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

«En el marco de la sólida relación bilateral que une a la República Argentina con los Estados Unidos de América, el presidente Javier Milei realizará una visita oficial a Washington el próximo 14 de octubre, donde será recibido en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump», anunció la Presidencia argentina en un comunicado.

Esta nueva reunión llega días después de que Trump expresara su respaldo electoral a Milei y prometiera un auxilio económico para Argentina. EFE

