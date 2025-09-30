Milei viajará nuevamente a Estados Unidos y será recibido por Trump en la Casa Blanca

3 minutos

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, será recibido el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el segundo encuentro formal entre ambos, tras su reunión del pasado martes en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

«En el marco de la sólida relación bilateral que une a la República Argentina con los Estados Unidos de América, el presidente Javier Milei realizará el próximo 14 de octubre una visita oficial a Washington, donde será recibido en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump», anunció la Presidencia argentina en un comunicado.

Esta nueva reunión llega días después de que Trump expresara la última semana su respaldo electoral a Milei y prometiera un auxilio económico para la Argentina.

«Esta nueva reunión marcará una nueva instancia de fortalecimiento de la alianza estratégica entre ambas naciones, cimentada en valores compartidos y en el compromiso común con la vida, la libertad y la propiedad privada», añadió el comunicado oficial.

Además, precisó que Milei y su comitiva oficial -cuya composición aún no fue anunciada- serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado que visitan Estados Unidos.

Milei anunció el viaje en sus redes sociales, donde replicó un comunicado de la Cancillería argentina sobre el viaje junto al mensaje: «Reunión en Casa Blanca».

Tras la reunión bilateral de los mandatarios del martes pasado, el secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, anunció el miércoles que se encontraba negociando con el Banco Central argentino un programa de intercambio de divisas (línea de ‘swap’ o acuerdo de bancos centrales para un intercambio de moneda de sus países en un plazo determinado) por 20.000 millones de dólares para ayudar a estabilizar la economía del país suramericano.

Este viaje a Estados Unidos será el decimotercero del presidente argentino a ese país desde su asunción en diciembre de 2023 y el cuarto en lo que va de año.

Estados Unidos es el principal inversor extranjero directo en Argentina y uno de sus mayores comerciales. Además, es, junto a Israel, el principal aliado de Milei en materia de política exterior.

Este nuevo viaje de Milei sigue además a una serie de visitas de funcionarios estadounidenses de alto nivel a Argentina en los últimos meses, incluyendo al jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el propio Scott Bessent. EFE

lgu/pd/rf