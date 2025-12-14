Milei vincula el tiroteo a celebración judía en Australia con la difusión de ideas ‘woke’

2 minutos

Buenos Aires, 14 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, vinculó este domingo el tiroteo en Australia contra una celebración judía en Bondi Beach, que dejó 16 fallecidos y 40 heridos, con la difusión de ideas “woke, izquierdistas y anticapitalistas” por parte de dirigentes políticos y periodistas.

“A la luz de los horrendos atentados perpetrados por terroristas islamitas en Australia, hoy veremos un montón de personajes de la política y de los medios (‘periodistas’) expresar sus condolencias y pésames, sin tener consideración alguna por el hecho de que ellos son los mismos personajes que promueven las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas que conducen a estos resultados”, escribió el mandatario en un mensaje en la red social X.

Según las autoridades de Australia, al menos 16 personas fallecieron, incluida una niña de 10 años, y hay 40 heridos, entre ellos cuatro menores, en el ataque terrorista ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en el este de Sídney.

El tiroteo se produjo este domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Milei ya había repudiado el tiroteo en la primera hora del domingo en la misma red social y había caracterizado lo ocurrido como un «horror».

La Cancillería argentina, en tanto, condenó en un comunicado el tiroteo y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con el pueblo australiano, en particular con la comunidad judía: «Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones».

La Oficina del Presidente consideró que fue un acto de violencia que «demuestra el desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos y la imposición de un nuevo sistema teocrático de represión de las libertades, incluida la libertad de culto”.

Desde su llegada al poder, en diciembre de 2023, Milei mantiene un fuerte enfrentamiento con sectores del progresismo, el periodismo y la izquierda, a los que suele responsabilizar por lo que considera un deterioro de los valores occidentales y del sistema capitalista. EFE

lgu/enb