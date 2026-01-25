Milei volverá a viajar a Estados Unidos en marzo para asistir a un evento de inversores

2 minutos

Buenos Aires, 25 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, volverá a viajar a Estados Unidos para asistir a la Argentina Week 2026, una presentación de oportunidades de inversión en el país suramericano, que se realizará del 9 al 12 de marzo en la ciudad de Nueva York, según confirmaron en las últimas horas el embajador estadounidense Peter Lamelas y el propio mandatario argentino.

«Voy a estar asistiendo y hablando junto a mi amigo, el embajador de Argentina, Alec Oxenford, en la Argentina Week, el evento de inversiones más grande de la historia reciente, con la presencia del presidente Javier Milei», escribió Lamelas en una publicación de su cuenta de la red social X que fue compartida por el mandatario argentino.

Oxenford presentará, junto al canciller argentino Pablo Quirno, las principales oportunidades de inversiones que Argentina ofrece en la actualidad a inversores globales, según confirmó el embajador.

«La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala», escribió Oxenford.

El embajador aseguró que se tratan de inversiones «capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo».

Según detalló, participarán del evento más de 50 ejecutivos de empresas que actualmente invierten en el país suramericano, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país.

Este viaje será el decimoquinto de Milei a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023 y el octavo en lo que va de 2025. EFE

fpe/jrh