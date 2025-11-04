Milei vuelve a EE.UU. tras su contundente triunfo electoral con el respaldo de Trump

Buenos Aires, 4 nov (EFE) .– El presidente de Argentina, Javier Milei, partirá este miércoles a Estados Unidos para participar en el ‘America Business Forum’ de Miami, en su primera visita a ese país tras el triunfo electoral de su partido, La Libertad Avanza, en unos comicios legislativos en los que contó con el respaldo explícito de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El mandatario partirá desde Buenos Aires el miércoles por la tarde, después de tomar juramento al nuevo jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, quien asumirá en reemplazo de Guillermo Francos, como parte de la renovación del Ejecutivo, que sufrió en los últimos días una serie de renuncias.

Milei viajará a Estados Unidos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo a la agenda difundida por el Gobierno argentino, la llegada de Milei a los Estados Unidos está prevista para las 0:20 hora local de Miami del jueves (05:20 GMT del jueves).

El ‘America Business Forum’ se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, donde Milei disertará en la tarde el jueves.

Luego tomará un vuelo a Palm Beach, para participar en la noche del jueves en la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

En la madrugada del viernes viajará a Nueva York, donde en horas del mediodía participará en el conversatorio ‘Nuevas oportunidades de inversión en Argentina’ organizado por el Council of the Americas.

A última hora de la tarde volará rumbo a Santa Cruz de la Sierra y, desde allí, tomará el sábado un vuelo a El Alto, para asistir a la investidura presidencial de Rodrigo Paz Pereira.

El viaje será el decimocuarto de Milei a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023 y el séptimo en lo que va de 2025.

Su visita anterior fue a mediados de octubre, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca y recibió su respaldo político y económico antes de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre en los que su partido, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos y fortaleció así su presencia en ambas cámaras del Congreso.

El gesto más importante de Washington fue un acuerdo ‘swap’ de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares entre ambos países y la compra de pesos, dos medidas que contribuyeron a contener las presiones cambiarias que enfrentaba el Gobierno de Milei en la antesala de los comicios.

Tras la victoria electoral, los mercados argentinos reaccionaron al alza y el riesgo país pasó de los 1.024 puntos registrados el viernes previo a los comicios hasta ubicarse este martes en 670.

La reestructuración de su gabinete, posterior a las elecciones, incluye, además de la designación de Adorni en reemplazo de Francos, el nombramiento del exsecretario de Finanzas Pablo Quirno como canciller, en lugar de Gerardo Werthein, y del diputado electo Diego Santilli como ministro del Interior, en sustitución de Lisandro Catalán. EFE

