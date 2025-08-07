Milei y Macri profundizan su alianza con lista única en Buenos Aires para próxima elección

Buenos Aires, 7 ago (EFE).- La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino, Javier Milei, profundizó este jueves su alianza con el PRO, del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), al anunciar que presentarán una lista conjunta en la ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales de octubre.

«La Libertad Avanza y el PRO acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», informaron ambas formaciones en un comunicado conjunto.

«Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza», agregó, en referencia a la serie de derrotas sufridas este año por el Gobierno en el Congreso ante la aprobación por parte de legisladores de partidos opositores de medidas que buscan paliar el ajuste presupuestario que impulsa Milei.

El anuncio se produce a casi tres meses de que ambos partidos se enfrentaran en las elecciones para la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, principal bastión de PRO en el país y donde LLA logró una inesperada victoria con el 31 % de los votos. El partido de Macri quedó tercero, con solo el 16 % y detrás de la lista del peronismo.

La alianza anunciada este jueves sigue también a la alcanzada entre ambas formaciones de cara a los comicios del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país y donde históricamente se ha impuesto el peronismo.

Precisamente, Milei publicó hoy una imagen en sus redes sociales en la que se lo ve en un barrio humilde de la provincia junto a dirigentes afines y a candidatos de la lista conjunta entre LLA y PRO.

En la foto se los ve a todos vestidos de violeta, el color de la formación de Milei, y portando un cartel con la frase «Kirchnerismo Nunca Más». EFE

