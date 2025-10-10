The Swiss voice in the world since 1935
Miles de agentes de la Policía israelí vigilarán la visita de Trump el lunes en Jerusalén

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 10 oct (EFE).- La Policía de Israel confirmó este viernes en un comunicado que miles de agentes y voluntarios se desplegarán desde la madrugada del lunes para «mantener el orden público y dirigir el tráfico» durante la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, en Jerusalén, que esperan dure varias horas.

«Es una compleja operación a nivel nacional coordinada por la Policía de Israel. Los preparativos se centrarán en varias zonas clave, en particular: la región del Aeropuerto Ben Gurión, Jerusalén y las principales rutas que conducen a la capital», recoge el comunicado de la Policía israelí. EFE

ngg/lab

