Miles de agentes de la Policía israelí vigilarán la visita de Trump el lunes en Jerusalén

2 minutos

Jerusalén, 10 oct (EFE).- La Policía de Israel confirmó este viernes en un comunicado que miles de agentes y voluntarios se desplegarán desde la madrugada del lunes para «mantener el orden público y dirigir el tráfico» durante la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, en Jerusalén, que esperan dure varias horas.

«Es una compleja operación a nivel nacional coordinada por la Policía de Israel. Los preparativos se centrarán en varias zonas clave, en particular la región del aeropuerto Ben Gurión, Jerusalén y las principales rutas que conducen a la capital», según el comunicado de la Policía israelí.

La Policía también indicó que los «preparativos comenzaron ayer mediante un proceso acelerado antes de la prevista visita presidencial» y que a lo largo del día «continuará realizando simulacros y ejercicios para garantizar una preparación óptima».

«Durante la visita, el uso de cualquier aeronave, incluidos los drones, está estrictamente prohibido en el espacio aéreo sobre el aeropuerto Ben Gurión y Jerusalén», advirtió la policía.

Según recogen medios israelíes, está previsto que Trump haga un discurso el lunes por la mañana en el Parlamento israelí (Knéset), justo antes de que se cumpla el plazo para que Hamás libere a todos los rehenes de acuerdo con los términos pactados en el nuevo acuerdo de alto el fuego.

Esta será la primera vez que el mandatario estadounidense visite Israel desde que llegó a la Casa Blanca en enero de este año tras ganar las elecciones presidenciales.

Durante el pasado mayo realizó una gira por diferentes países de Oriente Medio, entre ellos, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes sin pisar Israel y sin hacer ninguna mención a Gaza.

Su visita llegará tras haber logrado sellar dos años después del inicio de la ofensiva en Gaza y con más de 67.000 muertos, un acuerdo que él mismo bautizó como «de paz» entre Israel y Hamás, solo con la primera fase cerrada. EFE

ngg/psh