Miles de agricultores y cientos de tractores protestarán el jueves durante cumbre europea

Bruselas, 17 dic (EFE).- Miles de agricultores de toda la Unión Europea, incluidos unos 500 españoles, tienen previsto protestar el jueves por las calles de Bruselas contra los recortes de la Política Agrícola Común (PAC) y por otras preocupaciones del sector en una manifestación en la que habrá también cientos de tractores, lo que causará previsiblemente importantes perturbaciones en un día en que se celebrará una cumbre europea.

Aunque los líderes de la Unión no tienen previsto hablar sobre la situación del campo europeo, los agricultores se han movilizado aprovechando que en la cumbre se debatirá el próximo presupuesto plurianual, que prevé menos fondos para la PAC en el periodo 2028-2034.

Asimismo, esta semana hay un viaje previsto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Brasil para la firma del acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur si recibe el mandato de los Estados miembros para ello.

Se espera que más de 8.000 personas y unos 500 tractores se den cita en los alrededores de la estación del norte en Bruselas a última hora de la mañana del jueves para salir desde ahí hacia el barrio europeo, según cálculos de las autoridades locales a partir de la convocatoria de sindicatos agrarios.

Tras desfilar por las calles del centro de la ciudad, el cortejo llegará hasta la plaza de Luxemburgo, junto a la sede de la Eurocámara, donde los representantes de las cerca de cuarenta organizaciones agrícolas que asistirán la manifestación pronunciarán distintos discursos.

La protesta, en la que participarán los responsables de Asaja, Coag y UPA, responde a la «presión enorme» a la que están sometidos los agricultores y las cooperativas agrícolas europeas y pedirá a la UE que actúe «ahora» si no quiere «perder uno de sus mayores activos estratégicos: la capacidad de alimentarse a sí misma y al mundo», indicaron en un manifiesto conjunto las grandes asociaciones agrícolas europeas.

En el manifiesto, los productores acusan a la Comisión Europea de no responder «con hechos» a sus palabras sobre la importancia estratégica de la agricultura y reclaman «resultados y soluciones tangibles» para las explotaciones agrícolas y cooperativas.

En particular, instan a la UE a tomar medidas en relación con «tres exigencias» y avisan de que toda acción que no responda en ese sentido «se considerará una mera cortina de humo».

Esas peticiones consisten en una PAC posterior a 2027 «bien financiada», un comercio «justo y transparente» que detenga la ratificación del acuerdo con Mercosur y exija «reciprocidad» a cualquier convenio con terceros países y una «simplificación real y seguridad jurídica».

Por su parte, Asaja señaló en un comunicado que la convocatoria obedece a que la propuesta del futuro presupuesto europeo y de la futura PAC «amenazan la continuidad del modelo agrario europeo».

En los últimos años los representantes del campo europeo han organizado distintas protestas a gran escala en Bruselas y en los Estados miembros por las distintas crisis que ha atravesado el sector, que todavía considera insuficientes las medidas adoptadas hasta la fecha a nivel europeo y teme además ahora el impacto de los recortes previstos en el futuro presupuesto. EFE

