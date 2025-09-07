Miles de bolsonaristas salen a las calles de Brasil antes del veredicto por golpismo

afp_tickers

4 minutos

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro se manifestaron este domingo en varias ciudades de Brasil, pocos días antes de que la justicia decida si el expresidente es culpable por golpismo.

La corte suprema dará la semana próxima su veredicto en el juicio a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel.

En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha es el protagonista ausente de movilizaciones en ciudades como Sao Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia, donde acudieron miles de manifestantes, según constató la AFP.

El acto principal comenzó a las 15H00 locales (18H00 GMT) en la tradicional avenida Paulista de Sao Paulo, con la presencia de varios presidenciables de la derecha brasileña.

«Estamos aquí para defender la legalidad y los valores en este país. El juicio a Bolsonaro es una canallada», dijo Aparecida Paula, una jubilada de 70 años que vestía la camiseta de la selección.

Las movilizaciones reclaman una amnistía legislativa a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023.

Según la fiscalía, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.

– «Thank you» –

Vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, los simpatizantes bolsonaristas se concentraron en la Paulista con carteles a favor de la amnistía y contra Lula y los jueces de la corte suprema.

«Thank you, president Trump», se leía en algunos carteles alzados por manifestantes junto con pancartas dirigidas a los líderes de Diputados y el Senado para activar la votación de la amnistía.

El presidente estadounidense Donald Trump impuso hace un mes aranceles punitivos a Brasil bajo el argumento de que existe una «caza de brujas» contra su aliado Bolsonaro.

En el palco en Sao Paulo estuvieron presentes el patrocinador de los actos, el pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, y Michelle Bolsonaro, la esposa del expresidente, entre otros.

Bolsonaro se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación brasileño. Pero el presidente de su partido, Valdemar Costa Neto, dijo desde el palco que «no existe plan B» de la derecha para 2026.

«La amnistía para los condenados del 8 de enero y para Bolsonaro es lo único que puede salvar a Brasil», sostuvo Alexandre Cerqueira, un pintor náutico de 45 años que acudió al acto en Sao Paulo con su esposa y sus tres hijos.

El exmandatario se declaró inocente en el juicio por golpismo y dice ser un perseguido político.

Unas horas antes, sindicatos y movimientos sociales de izquierda reunieron a unas 9.000 personas en un acto contra la posible amnistía en el centro de Sao Paulo, según contabilizó el Monitor de Debate Político de la Universidad de Sao Paulo.

– «Brasil soberano» –

Por su lado, en el Día de la Independencia de Brasil, el presidente de izquierda Lula encabezó este domingo el tradicional desfile cívico-militar en Brasilia.

«Brasil soberano» fue el lema de este año, en alusión a los aranceles de Trump.

«No aceptamos órdenes de nadie», dijo Lula en un mensaje televisado a la nación el sábado por la noche.

Sin dar nombres, se refirió como «traidores a la patria» a «algunos políticos brasileños que alentaron ataques a Brasil».

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se mudó meses atrás a Estados Unidos, donde lleva una campaña para que el gobierno de Trump interceda en favor de su padre.

Lula dijo esta semana que ve un «riesgo» de amnistía a los condenados por el 8 de enero de 2023 si el tema se vota en el Congreso.

«Es una batalla que también tiene que ser hecha por el pueblo», afirmó el mandatario de 79 años, que planea buscar su reelección en 2026.

Tanto el gobierno como la oposición reconocieron que, en los últimos días, se intensificaron las tratativas para llevar el asunto al pleno del Congreso.

«Sin amnistía», entonó una parte del público en el desfile en Brasilia.

ffb/app/atm/nn