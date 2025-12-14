Miles de bombillas y árboles de Navidad gigantes: España pugna por el ‘turismo de luces’

Rosa Díaz

Madrid, 14 dic (EFE).- Árboles de Navidad gigantes, figuras de belén monumentales y millones de bombillas deslumbran a los viandantes que pasean estos días por alguna de las ciudades españolas que se han enzarzado en una peculiar competición por conseguir la decoración navideña más espectacular y atraer el llamado ‘turismo de luces’.

«España ha entrado tarde» en esta tendencia, en la que Nueva York fue pionera, pero su evolución es muy interesante porque está escalando posiciones a gran velocidad y tiene características propias, según Mariano Ximénez, director general de Ximenez Group, una empresa que ilumina las principales ciudades españolas y tiene presencia en 45 países.

El caso de Vigo (noroeste) es el más llamativo: una ciudad mediana con una climatología adversa y situada fuera de las rutas turísticas invernales que ha logrado colocarse en el mapa con un despliegue espectacular.

Un caso único en el mundo

Vigo ya ha superado en número de bombillas a ciudades mucho más grandes y lleva años compitiendo con otras localidades españolas como Badalona (noreste) por tener el árbol de Navidad más alto de España, algo que ha conseguido este año.

El abeto artificial de Vigo mide 45 metros, a los que hay que sumar la estrella de 13 metros de diámetro que lo corona, todo un hito para esta ciudad de 300.000 habitantes, pero todavía lejos de los alrededor de 80 metros de los de Río de Janeiro y Sri Lanka.

Aún así, Ximénez afirma que el caso de Vigo es «único en el mundo» por la cantidad de turistas que atrae y el alcalde de la ciudad se atreve a decir que la Navidad empieza en todo el mundo cuando se encienden sus luces y que «en Nueva York son aprendices» a su lado.

Quienes sí han alcanzado un récord mundial son Alicante (este), con un belén de figuras descomunales en el que San José mide 17 metros, y un pequeño pueblo de Toledo (centro) que tiene el árbol de Navidad de ganchillo más alto del mundo.

Pero donde hay mas competencia es en la iluminación de las calles. El número de bombillas es un baremo muy utilizado para marcar diferencias y en ese terreno gana Madrid con 13 millones, seguida de Vigo con 12 millones.

Pero España está muy lejos de ciudades como Londres, Nueva York o París, que están entre las que encabezan la clasificación. «Una sola calle de Londres, Regent Street, tiene un presupuesto para iluminación navideña mayor que la mayoría de las ciudades españolas», apunta Ximénez.

Iluminación polémica

Esta pugna entre ciudades es puro márquetin, según el empresario: «Son campañas comerciales de los gabinetes de comunicación» que buscan situar a España en la ruta de ciudades que vale la pena visitar en Navidad.

«Nueva York empezó hace cien años y España no se ha puesto en serio hasta hace una década, pero se ha colocado bien y ha sabido aunar la decoración navideña con otros atractivos turísticos como la oferta comercial y de ocio», señala.

Pero España sigue estando «inmadura», agrega, porque son recurrentes los debates públicos sobre el gasto energético de la iluminación navideña que Ximénez considera «demagógicos».

Desde la irrupción de los LED, las organizaciones ecologistas que criticaban la espectacularización de la Navidad han dejado de insistir en el despilfarro energético de las bombillas, pero siguen cuestionando la carrera lumínica porque anima el consumismo, un fenómeno con mucho consumo energético porque implica movimientos masivos de coches y genera muchos residuos.

A pesar de estas críticas, el fenómeno crece cada año y muchas ciudades «ven el gasto en iluminación y espectáculos de luz como una inversión que repercute en la ciudad con grandes ganancias para el comercio y la hostelería», según Ximénez.

También los países cuyas religiones mayoritarias no celebran la Navidad, como los árabes, se han subido al carro de la iluminación en estas fechas porque «mucha gente está de vacaciones y ellos quieren atraer ese turismo», añade el empresario, que ha diseñado iluminaciones para Emiratos Árabes y Marruecos.

En estos casos los motivos no son religiosos, pero el resultado es igualmente espectacular y el objetivo el mismo: ingresos económicos. EFE

