Miles de brasileños protestan contra el proyecto que busca reducir la condena de Bolsonaro

São Paulo, 14 dic (EFE).- Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.

Río de Janeiro, Brasilia y São Paulo fueron tres de las más de diez capitales en las que los manifestantes se organizaron bajo el lema ‘Congreso enemigo del pueblo’ para protestar; en algunas, optaron por caminatas y discursos durante la mañana, mientras que en otras se vivieron masivos actos vespertinos, con la participación de importantes figuras de la música y la cultura brasileña.

En la capital paulista, el acto central se concentró frente al Museo de Arte de São Paulo (MASP), donde los organizadores desplegaron una bandera con la inscripción «Bolsonaro a la cárcel», junto a una imagen del expresidente entre rejas, y denunciaron el accionar del Poder Legislativo, que prioriza una agenda «lejana» al pueblo en lugar de los temas sociales «urgentes».

“Están ahí para defender la democracia de este país. Y la democracia es de todos; no es solo de una parte, no es solo del partido evangélico o del partido ‘X’ o ‘Z’. Están ahí en nombre del pueblo que los puso. Por lo tanto, tienen que legislar para todo Brasil”, dijo a EFE la indígena Ãgohó Ãkirê Pataxó.

Los legisladores deben recordar que “están ahí gracias al voto de este pueblo y que nos perjudican con ese tipo de acciones. Y votando de madrugada. Nadie que haga algo legal lo haría de madrugada, a escondidas”, dijo la mujer de 47 años.

El polémico proyecto, aprobado en apuros durante la madrugada en la Cámara de Diputados, ahora pasa a ser discutido en el Senado y es visto por los críticos como una amnistía “light”, un intento de reducir drásticamente las sentencias para los involucrados en la intentona golpista.

Entre ellos, el exmandatario de 70 años, condenado por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión, quien, según el propio relator del proyecto, podría dejar el régimen cerrado en poco más de dos años.

Entre otras cuestiones, el proyecto busca impedir la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado, al considerarlos tipos penales similares.

Por tanto, de avanzar como está, se aplicaría únicamente la pena más grave, que es la de golpe de Estado (hasta 12 años), eliminando la suma de la pena por intento de abolición violenta (hasta 8 años).

Y permite además la progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por estos crímenes tras cumplir al menos una sexta parte de la pena o, en el caso de haber habido violencia, una cuarta parte de la misma.

“Nuestros legisladores nunca se han levantado de madrugada ni para limpiar a su hijo que se había orinado en la cama ni para cambiar un pañal. Pero para votar algo que va en contra de Brasil se levantaron de madrugada, se pusieron su traje y le hicieron este flaco favor a nuestra nación. Es absurdo”, declaró a EFE durante la manifestación Wadson Alonso, psicólogo y funcionario público.

Las voces de la música brasileña dicen ‘presente’

En Río de Janeiro, el volante de la convocatoria estuvo encabezado por importantes nombres de la música brasileña, como Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil.

Fue Veloso, una de las figuras más políticas de la cultura del país, el que bajó el telón ante una multitud con ‘Alegria, Alegria’ (1967), y convirtió la playa de Copacabana, que esperaba ser palco de una protesta, en un acto cultural.

Durante toda la tarde se espera la presentación de los otros referentes del movimiento Música Popular Brasileña (MPB), quienes, como Veloso, se han posicionado públicamente en las antípodas del Gobierno del líder ultra durante todo su mandato entre 2019 y 2022. EFE

