Miles de cerdos sacrificados y pérdidas millonarias por la peste porcina en la UE

Madrid, 2 dic (EFE).- La peste porcina africana (PPA) ha llevado a los países de la Unión Europea afectados a imponer estrictas medidas para contener la enfermedad, lo que ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector.

La legislación comunitaria establece la aplicación de medidas de control y vigilancia en caso de brotes de la PPA, actualmente presente en trece países de la UE.

Esta es la situación:

Polonia

La PPA es endémica en Polonia desde 2014, donde la población de jabalíes es considerada la principal causa de infección, y ha provocado más de 5.000 millones de euros en pérdidas en la última década, además de frenar las exportaciones.

En 2025 confirmaron 18 focos en granjas porcinas, con el sacrificio de casi 8.000 animales.

Alemania

La peste porcina africana llegó en 2020, con un jabalí en Brandeburgo (este). Entre 2021 y 2023 hubo brotes en granjas de cerdos, con algunos casos aislados en 2024, mientras que en lo que va de año no se detectaron infecciones en explotaciones porcinas, pero sí 1.948 casos en jabalíes.

Más allá de algunos brotes cerca de la frontera con Polonia, una buena parte se concentra al sur de Fráncfort (suroeste).

Aparte de la búsqueda intensiva de cadáveres de jabalíes, se insta a los cazadores, personal forestal y agricultores a informar de los hallazgos de animales muertos y de cualquier otra anomalía, mientras que las explotaciones porcinas deben recurrir a un máximo de medidas de bioseguridad.

Italia

Desde 2022, Italia detectó 580 focos (casi siempre de jabalíes), la mayoría ya extintos y sobre todo en regiones del norte, actualmente sujetas a restricciones.

El Gobierno cuenta desde 2022 con un comisario especial para la PPA y con un plan extraordinario para su erradicación coordinado con la UE, que prevé la contención de las poblaciones de jabalíes salvajes, la creación de barreras territoriales, la organización de zonas de control y el sacrificio de los animales enfermos.

Respecto a su impacto en el sector ganadero, las granjas porcinas están a la baja: en 2024 había 7,82 millones de cerdos, un 14,7 % menos respecto a 2023.

Eslovaquia

En Eslovaquia se confirmó en mayo un foco de contagio en una granja de 18.000 cerdos al sureste del país y todos ellos fueron sacrificados.

Ante los focos de los países vecinos, se mantiene la zona de restricción en doce provincias orientales, donde se seguirán aplicando medidas de bioseguridad en los terrenos de caza, las granjas de cerdos domésticos y el seguimiento de todos los jabalíes muertos y capturados.

Rumanía, un foco de la enfermedad

Entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2025 se confirmaron 453 nuevos brotes de PPA y actualmente hay 47 brotes activos.

Rumanía sigue siendo un foco de la enfermedad, con un 66 % de todos los brotes registrados en la UE en 2024, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

Croacia

Se han detectado casos en 53 explotaciones ganaderas y se contabilizaron 372 jabalíes con la enfermedad.

Según las autoridades, Croacia aplica estrictas medidas de control según la normativa de la UE. Desde la aparición de la enfermedad en 2023 hasta octubre de 2025, los sacrificios sumaron 55.000 animales, el 5 % de la cabaña porcina; sólo en septiembre se sacrificaron 10.000 cerdos.

Hungría

En 2025 se ha detectado peste porcina en 852 jabalíes, pero no en cerdos de granja.

Las zonas más afectadas están en el norte, cerca de la frontera con Eslovaquia; y en el este, próximas a Rumanía y Ucrania, y casi un tercio del territorio del país ha sido declarado como «zona infectada», el resto es área de riesgo medio o alto.

Bulgaria

Hasta el pasado 3 de noviembre se identificaron 409 brotes de peste en jabalíes. La semana pasada, el Gobierno declaró que no hay brotes activos y que la valla instalada a lo largo de la frontera con Rumanía impide la entrada de jabalíes potencialmente contagiados de ese país.

Letonia

La peste porcina africana está presente desde 2014, y el brote más reciente ocurrió el pasado septiembre, con una granja afectada, que provocó la destrucción de alrededor de 23.000 cerdos. EFE

