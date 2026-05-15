Miles de docentes marchan en México para exigir mejoras salariales en el Día del Maestro

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- Miles de maestros acudieron este viernes a una manifestación multitudinaria en Ciudad de México para exigir mejoras salariales y en materia de jubilación, así como la derogación inmediata de las reformas educativas y la instauración de un sistema de seguridad social solidario, con motivo de su día nacional.

Sobre las 15:30 GMT se inició la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el Día del Maestro, en una columna con pancartas que tiene previsto llegar hasta el Zócalo capitalino, la plaza más importante del país, para reivindicar su labor y pedir que se cumplan sus demandas.

Bajo el lema ‘No hay nada que celebrar’, la CNTE denuncia incumplimientos del Ejecutivo que encabeza la presidenta, Claudia Sheinbaum, y un «doble discurso» mientras persiste la «precarización laboral del sector».

«Mentira, no es cierto, nada está resuelto» o «El maestro luchando también está enseñando» fueron varias de las consignas lanzadas por los manifestantes.

En la lectura de un manifiesto, la CNTE denunció el estado de algunas escuelas, que sufren «olas de calor e inseguridad», y criticó el adelanto de las vacaciones escolares que posteriormente fue rectificado por el Gobierno federal.

«Vamos a estar en la lucha, siempre en las calles. Porque nuestras demandas no están resueltas (…) Seguimos con un Gobierno indolente de oídos sordos», añadió la coordinadora de trabajadores de la docencia.

Hasta la capital mexicana llegaron maestros de estados como Guerrero (sur), Oaxaca (sur) o Michoacán (oeste).

También hicieron acto de presencia un grupo de estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero), quienes exigieron justicia para sus 43 compañeros desaparecidos en 2014 en un caso que conmocionó al país y sigue sin resolverse.

Los manifestantes se declararon «listos» para aprobar un paro nacional durante la celebración de la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México). EFE

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