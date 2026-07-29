Miles de evacuados por incendios regresan a casa en España y Francia, bajo nueva alerta por calor

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Decenas de miles de evacuados por los megaincendios que azotan España y Francia empezaron a volver a sus casas el miércoles, aunque las autoridades piden prudencia ante la llegada de una nueva ola de calor.

Ambos países vecinos han sufrido en la última semana algunos de los peores incendios forestales que se recuerdan, que arrasaron vastas zonas y obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.

España levantó las últimas órdenes de evacuación para la provincia de Ávila. Y en la provincia de Madrid quedan apenas 1.000 personas desalojadas, después de que a última hora del miércoles las autoridades permitieran el retorno a sus hogares a más de 8.500 habitantes de los pueblos de Valdemaqueda y Robledo de Chavela.

Algunos solo encontraron devastación.

«No tengo dinero, no tengo documentos, no tengo casa», dijo a la AFP José Fernández al encontrarse con los muebles quemados, muros a medio caer y montañas de ceniza en los que se convirtió su domicilio en Pelayos de la Presa, cerca de Madrid.

«Todo se ha quedado ahí», lamentó con los ojos vidriosos el jubilado de 74 años mientras paseaba por los restos calcinados.

En Aldea del Fresno, Susana Barrul, una ama de casa de 39 años, encontró su parcela intacta.

«Estamos felices de volver. Estamos intentando volver a la normalidad», dijo a la AFP.

Los responsables de las tareas de extinción explicaron que las mejores condiciones registradas durante la noche habían ayudado a los equipos a estabilizar el fuego.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señaló que las próximas horas serán «decisivas».

– «El incendio no ha avanzado» –

A pesar de las altas temperaturas, el incendio que devastó 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia, cerca de la ciudad de Burdeos, no avanzó este miércoles por tercer día consecutivo, informó la delegada del gobierno francés del departamento de Gironda.

«El incendio no ha avanzado. Se han registrado siete focos bastante intensos a lo largo del día; tres siguen activos, pero se mantienen en los lugares donde ya se había extendido el fuego», señaló Sophie Brocas.

Decenas de miles de los más de 220.000 evacuados en esta región recibieron autorización para volver a sus domicilios.

Durante la jornada, una espesa humareda volvió a cubrir el norte del balneario de Lanton, al oeste de Marcheprime, municipio situado en el epicentro del incendio, a unos 30 km al oeste de Burdeos, observó un equipo de la AFP.

Sea cual sea la evolución de los incendios en los próximos días en Gironda, «el fuego va a seguir ardiendo bajo la superficie durante semanas, incluso años», advirtió a la AFP el teniente de bomberos Cyril Venière.

La magnitud de estos incendios tiene su explicación en las continuas olas de calor y la sequía que afecta a Europa desde junio, fenómenos que los científicos atribuyen al cambio climático provocado por el ser humano.

A pesar de que actualmente la atención se centra en el oeste de Europa, la Unión Europea advirtió esta semana que las condiciones propicias para incendios se extenderán hacia el centro del continente en los próximos días.

Los equipos de emergencia combatían el miércoles un fuego en la isla griega de Paros, mientras que dos bomberos murieron luchando contra las llamas en la sureña Creta y un tercero cerca del puerto de Gitión, en el Peloponeso.

Los incendios obligaron a evacuar a cientos de personas en el sur de Turquía. Más de 3.000 bomberos fueron desplegados para luchar contra «90 focos», de los cuales «81 ya están controlados», informó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

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