Miles de evacuados por los incendios en España vuelven a sus casas

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Miles de personas evacuadas por el fuego en los alrededores de Madrid pudieron volver a sus casas, afirmaron las autoridades, aunque los bomberos continúan trabajando para contener algunos de los peores incendios de la historia reciente de España.

El martes por la tarde, el gobierno levantó las órdenes de evacuación de más de una decena de localidades en la región de Madrid y la provincia vecina de Ávila, epicentros de unos incendios que forzaron el desalojo de decenas de miles de habitantes.

«24.000 personas evacuadas han podido regresar a sus casas y otras 20.000 han salido del confinamiento en la Comunidad de Madrid», afirmó en X la delegación del gobierno español en la región capitalina el martes a última hora.

«Se continúa trabajando para consolidar los avances logrados durante el día sobre el incendio. El regreso de las personas evacuadas se está desarrollando sin incidentes», agregó.

En el peor momento de la crisis por los incendios, hasta 75.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas o sus lugares de vacaciones.

El miércoles por la mañana, los alrededores de la población madrileña de Aldea del Fresno, cuyas habitantes habían podido volver a sus casas, seguían muy cubiertos de humo y se sentía un fuerte olor a quemado, constató una periodista de AFP.

«Las mejores condiciones meteorológicas de la noche junto con los trabajos desarrollados por los efectivos han ayudado a disminuir la intensidad del fuego (…) lo que contribuirá al control definitivo del incendio», indicó la delegación del gobierno en Madrid.

Los fuertes vientos y una nueva ola de calor que empieza en la jornada pueden complicar los esfuerzos para extinguir los incendios que en días recientes han afectado unas 77.000 hectáreas en el país, casi la superficie de la ciudad de Nueva York.

La mayoría del área calcinada es por incendios en los alrededores de Madrid. Solo el fuego en Ávila, al oeste de la capital, afectó unas 50.000 hectáreas y es el peor en la historia reciente del país.

Además, los bomberos enfrentan otro fuego en Castellón, en el este, donde las autoridades levantaron el confinamiento decretado para los habitantes de un municipio.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo a la prensa el martes que los bomberos estaban conteniendo el fuego y que el trabajo del miércoles se centraría en estabilizar y extinguir las llamas.

Con 207.000 hectáreas destruidas en todo el territorio español desde enero, el año 2026 está cerca del récord de superficie quemada entre enero y julio en 20 años de mediciones satelitales, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

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