Miles de filipinos protestan en Manila contra nuevo escándalo de corrupción gubernamental

2 minutos

Bangkok, 30 nov (EFE).- Miles de personas se manifestaron este domingo en Manila para denunciar un nuevo escándalo de corrupción que salpica a altos cargos del Gobierno filipino y a contratistas involucrados en proyectos de mitigación de inundaciones.

Según la Policía de la capital, unas 3.000 personas se congregaron en un parque céntrico coincidiendo con la celebración del Día de Bonifacio, una fecha clave en el calendario nacional.

El 30 de noviembre se conmemora el nacimiento de Andrés Bonifacio, uno de los héroes nacionales más importantes, fundador del Katipunan, el movimiento revolucionario que impulsó la lucha por la independencia filipina contra el dominio colonial español a finales del siglo XIX.

Los participantes corearon consignas para exigir el encarcelamiento de los responsables y portaron pancartas contra la impunidad.

Miembros del clero católico, muy influyente en el país, celebraron también una misa en un lugar emblemático de la capital donde hace casi cuatro décadas estalló un levantamiento popular que marcó la historia reciente del archipiélago.

La nueva oleada de protestas se produce después de que el pasado 24 de noviembre las autoridades filipinas detuvieran a siete personas vinculadas a supuestas irregularidades en un proyecto de infraestructura para el control de inundaciones, en medio de la creciente indignación social por la corrupción.

Las autoridades han iniciado ya las primeras acciones judiciales relacionadas con el caso, mientras aumenta la presión pública para que el Gobierno profundice en las investigaciones y rinda cuentas.

Estos proyectos fantasma de control de inundaciones se encuentran en el centro del creciente malestar social por la corrupción en Filipinas y habrían causado pérdidas al erario público por valor de 1.771 millones de euros (unos 2.041 millones de dólares) solo en los últimos dos años.

En los últimos meses, cientos de miles de personas han salido a las calles de Manila para manifestarse contra la corrupción en el país.

El escándalo ha erosionado la confianza pública en el Gobierno a pesar de que el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., ha respaldado las investigaciones, que previamente provocaron la caída de los líderes de las dos cámaras del Congreso, incluido Martín Romualdez, primo del presidente. EFE

bk-emg/lab

(foto)(vídeo)