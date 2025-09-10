Miles de hogares siguen sin electricidad en Berlín por un incendio

Cerca de 20.000 hogares y empresas seguían este miércoles sin electricidad en un suburbio de Berlín, más de 24 horas después de un incendio que afectó dos postes, anunció la red de distribución eléctrica.

La policía sospechó de un «incendio criminal» y no descartó «una motivación política detrás del incendio» que se produjo el martes de madrugada en el barrio de Johannisthal, en el sureste de la capital, según una portavoz del cuerpo.

Cerca de 50.000 hogares se quedaron sin electricidad en un primer momento. La policía abrió una investigación para esclarecer los hechos.

El portavoz del operador de la red de distribución Stromnetz Berlin, Henrik Beuster, declaró a AFP que se pidió a los clientes que recuperaron el servicio, consumir electricidad «de la forma más moderada posible».

En un comunicado, el operador dijo que esperaba que la electricidad regrese para todo el mundo «de aquí al jueves».

Los cables dañados durante el presunto ataque quedaron fuera de servicio, lo que obligó a Stromnetz Berlin a extraer cables eléctricos subterráneos para restablecer la conexión, una operación larga y compleja.

Doce escuelas afectadas por el apagón permanecían cerradas este miércoles, así como varias líneas de tranvías.

En una carta publicada en la plataforma en línea de extrema izquierda Indymedia, un grupo que se autodenomina antimilitarista y anarquista afirmó haber atacado un complejo que alberga empresas e instituciones científicas.

