Miles de israelíes marchan hacia la frontera con Gaza para exigir el restablecimiento de las colonias

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Miles de israelíes, incluidos colonos y activistas de derecha, marcharon el domingo hacia la frontera con la Franja de Gaza para exigir al gobierno el restablecimiento de los asentamientos en el territorio palestino devastado por la guerra, según constató un periodista de AFP.

Los manifestantes se congregaron cerca de la frontera antes de dirigirse a la valla que bordea el extremo norte del territorio, donde las fuerzas de seguridad israelíes se desplegaron para impedir su avance.

Imágenes de AFP mostraron a los participantes ondeando banderas israelíes mientras soldados y policías bloqueaban su acceso a la zona restringida.

«Marchamos hoy para decirle al gobierno israelí y mostrarle al mundo que esta tierra nos pertenece, que Gaza nos pertenece de verdad y que queremos regresar», declaró Daniel Sellem, uno de los participantes.

«Vivíamos aquí antes de ser expulsados en 2005», agregó.

Según Daniel Sellem, el objetivo es aumentar la presión sobre el gobierno para que permita el regreso a la Franja de Gaza.

Otro participante, Yechiel Greenblum, cree que esta manifestación «marca el inicio» de una campaña para el regreso de las comunidades israelíes al enclave.

«Estamos organizando una gran marcha de regreso a la Franja de Gaza, donde los judíos han vivido durante cientos, incluso miles de años», declaró, asegurando que la retirada de los asentamientos en 2005 fue solo temporal.

En el pasado, otros grupos israelíes han organizado marchas hacia la frontera de Gaza para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, uno de los más derechistas en la historia del país, para que restablezca los asentamientos en el territorio.

El ejército israelí controla actualmente más del 60% de la Franja de Gaza, donde la violencia diaria continúa a pesar del alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

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