Miles de isralíes protestan cerca de la residencia de Netanyahu por los 48 rehenes

Jerusalén, 3 sep (EFE).- Miles de israelíes se echaron a las calles de Jerusalén este miércoles por la tarde, cerca de la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, a fin de exigirle que firme un acuerdo con Hamás y libere a los 48 rehenes que siguen en Gaza, entre los que se estima que solo una veintena están vivos.

«Tengo un mal presentimiento. No confío en que el gobierno tome la difícil decisión de liberar a los rehenes», dice a EFE Oren Bergman, de 59 años y que hoy decidió participar en esta manifestación, precedida de cortes en carreteras y otros actos más minoritarios en diferentes puntos del país.

Por su parte, en un vídeomensaje, Netayahu criticó a la Policía, a la que instó a actuar contra los manifestantes que protestan por la liberación de rehenes en Jerusalén ya que -dijo- «actúan como milicias fascistas».

«En una democracia, las manifestaciones son legítimas», acordó Netanyahu, «pero lo que está sucediendo en las protestas organizadas y políticas contra el gobierno es que han cruzado todos los límites. Dijeron que rodearían mi casa, la residencia del primer ministro, con un anillo de fuego, al igual que las milicias fascistas», añadió.

Los manifestantes marcharon desde la Plaza París, en Jerusalén oeste, hasta los alrededores de la vivienda del mandatario, en el exclusivo barrio de Rehavia.

«Están sufriendo, están muriendo y necesitan que les saquemos ahora mismo», dice a EFE sobre los rehenes la israelí Alona, de 61 años, y que luce unos pendientes que son dos lazos amarillos, símbolo en solidaridad de los cautivos.

Por su parte, el Foro de Familias de los Rehenes urgió este miércoles, una vez más, al presidente de EE.UU., Donald Trump, a actuar y a exigir a Netanyahu que actúe por el regreso de sus seres queridos.

«Presidente Trump, cumpla la promesa que nos ha hecho en repetidas ocasiones: traer a los 48 rehenes a casa y poner fin a esta guerra», urgió el grupo en un comunicado, después de que el mandatario se dirigiese hoy de nuevo a Hamás, en la red social Truth Social, instándoles a «devolver INMEDIATAMENTE a los 20 rehenes (vivos)». EFE

