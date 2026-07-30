Miles de jóvenes marroquíes se dirigen a la frontera con Ceuta para cruzar la valla

Compartir

1 minuto

Castillejos (Marruecos), 30 jul (EFE).- Miles de jóvenes marroquíes se dirigieron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE.

Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.

«Vamos a la valla, no por el mar, a la frontera. Inshalla (ojalá lo consigamos)», gritaba uno de los jóvenes, muchos de los cuales llegaron a Castillejos en coches y motos.

Los agentes de seguridad preguntados por EFE aseguraron desconocer el motivo de esa masiva concentración de jóvenes para cruzar la valla, que coincide con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos. EFE

mar-ms/ep/lss