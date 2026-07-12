Miles de japoneses bajo órdenes de evacuación por deslizamientos y lluvias en el norte

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Tokio, 12 jul (EFE).- Miles de japoneses se encuentran bajo órdenes de evacuación en el norte del archipiélago por la posibilidad de deslizamientos de tierra e inundaciones debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona.

Las autoridades de la ciudad de Rikubetsu, en Hokkaido, emitieron órdenes de evacuación a más de 2.000 personas de 960 hogares por la posibilidad de deslizamientos, y anunciaron la apertura de un centro de evacuación en la localidad.

El aviso llega después de que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitiera una alerta de nivel 4 (de 5) por fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en la región de Tokachi, donde se encuentra Rikubetsu.

Además, en la prefectura japonesa de Akita, también en el norte del país, las autoridades de la ciudad de Semboku ordenaron la evacuación del distrito de Nishinagano por la crecida del río Iriminai.

Según la cadena de televisión pública japonesa NHK, la orden afecta a otras 2.000 personas pertenecientes a 924 hogares.

Las autoridades de Semboku anunciaron la apertura de dos centros de evacuación en la localidad.

En la región interior de Akita, donde se encuentra Semboku, la JMA mantiene un aviso de nivel 3 por fuertes lluvias y deslizamientos.

Gran parte de Japón se encuentra aún en su período de lluvias, mientras que otras regiones del oeste del país experimentan niveles peligrosos de calor, con temperaturas superiores a los 38 grados en localidades como Itoshima (Fukuoka) o Hita (Oita), según recoge NHK. EFE

jdg/agf