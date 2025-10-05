Miles de judíos conmemoran en Londres los dos años del ataque de Hamás en Israel

The Swiss voice in the world since 1935
Londres, 5 oct (EFE).- Miles de judíos se concentraron este domingo en la plaza de Trafalgar, en Londres, en vísperas del segundo aniversario del ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, que causó 1.200 muertos y 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023.

Ese ataque desencadenó la guerra en Gaza, en la que se estima que han muerto más de 66.000 personas a manos del Ejército israelí.

Los participantes en el acto, organizado por la Junta de Diputados de Judíos Británicos, encendieron velas y escucharon discursos de líderes religiosos y parientes de rehenes capturados por Hamás.

Phil Rosenberg, presidente de la Junta, pidió unidad ante el atentado del pasado jueves contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que murieron dos feligreses, además del agresor, y tres personas resultaron heridas.

«Ante la pérdida, nuestra comunidad se mantiene firme, decidida a defender el derecho de Israel a existir en seguridad y paz, y a combatir el antisemitismo dondequiera que aparezca», afirmó.

Rosenberg criticó las protestas propalestinas que, en contra de los llamamientos de las autoridades, tuvieron lugar el sábado en Londres y en Mánchester, que, según dijo, «eran casi un regodeo por el atentado en (el día sagrado judío de) Yom Kippur».

El dirigente pidió al Gobierno británico que investigue a las personas detenidas en esas manifestaciones por posibles delitos de incitación al odio.

Casi 500 manifestantes fueron arrestados el sábado en Londres por su apoyo al grupo propalestino Palestine Action, proscrito el pasado julio tras vandalizar aviones en una base militar y otros actos de boicot al suministro de armas a Israel.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, reprochó hoy a los asistentes no respetar el duelo de la comunidad judía y anunció que otorgará más competencias a la Policía para prohibir o restringir futuras protestas.

Así, el Gobierno enmendará la ley para permitir que los agentes puedan tener en cuenta factores como «el efecto acumulativo» de las manifestaciones y su impacto en los vecindarios a la hora de decidir si las autorizan y en qué condiciones.

También en Mánchester se concentraron este domingo cientos de judíos para conmemorar el segundo aniversario de la masacre en Israel y en solidaridad con las víctimas del atentado terrorista en la sinagoga, perpetrado por el britanicosirio Jihad Al-Shamie inspirado, según la Policía, por «ideología islamista». EFE

jm/amg

