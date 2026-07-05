Miles de participantes se unen en Perú para romper el récord de la mayor clase de salsa

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Lima, 4 jul (EFE).- Alrededor de 3.000 parejas intentaron romper este sábado en Perú el récord internacional de la mayor clase de salsa del mundo, al bailar la misma coreografía de manera simultánea en la Plaza Grau, ubicada en el Callao, la provincia portuaria aledaña a Lima y la ciudad más salsera del país andino.

Andrea y Yair, bailarines participantes profesionales expresaron a EFE que resultó ser la mejor experiencia de sus vidas al sentir cómo tantos vecinos chalacos (gentilicio del Callao) se involucraban para romper el récord internacional.

«Este intento ha mostrado la unión de todos los chalacos para conseguir un logro muy bonito», dijo Andrea en medio de la clase multitudinaria.

«Es algo magnífico, espectacular, sobre todo hacerlo aquí, en el Callao que es salsero, rumbero», señaló en el escenario el fundador de la Orquesta Zaperoko, Johonny Peña, al agregar que este evento pone al Callao como capital de la salsa mundial.

La Municipalidad Provincial del Callao informó que el objetivo era obtener un Guinness World Records en la categoría de ‘Clase de Salsa Más Grande del Mundo’, un reconocimiento que hasta el momento no registra una marca oficial en esta modalidad.

«Estamos orgullosos de ser chalacos y hoy hemos roto el récord Guiness a la clase de salsa más grande del mundo», dijo a EFE emocionado el alcalde del Callao, César Pérez.

Para romper el récord debían superarse los 1.830 participantes y las autoridades locales indicaron que se congregaron más de 3.000 parejas, pero la organización del Record Guiness debe certificarlo para proclamar la hazaña.

En la Plaza Grau, participantes de todas las edades y niveles bailaron al ritmo de diversos artistas salseros como Jeinson Manuel, Paula Arias, líder de Son Tentación, Jhonny Peña, Susel Gómez ‘La China’ y Yamandú, representante de K’llao Salsa.

La municipalidas expuso que esta iniciativa busca proyectar al mundo la tradición salsera de la provincia portuaria, ubicada junto a Lima, y destacar el papel que la música y el baile tienen en la identidad cultural chalaca.EFE

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