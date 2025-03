Miles de personas, artistas y alcaldes se manifiestan en Roma para relanzar Europa

Roma, 15 mar (EFE).- Miles de personas, entre ellos intelectuales, artistas y alcaldes llegados de toda Italia, se concentraron este sábado en la plaza del Popolo de Roma para reafirmar los valores fundacionales de la Unión Europea y relanzar la unidad ante un momento considerado crítico para la institución.

La manifestación «Una plaza para Europa» nació de un llamamiento público lanzado por la periodista y escritor Michele Serra en las páginas del diario La Repubblica, que propuso una gran reunión no partidista para reafirmar los valores fundacionales de la Unión Europea de democracia y paz, invitando a ciudadanos, administradores locales, sindicatos y movimientos cívicos a unirse bajo la bandera azul con las estrellas.

En la plaza del Popolo de Roma se congregaron así miles de ciudadanos con las banderas europeas en mano, al tiempo que contó con la participación de varios alcaldes italianos y acudió también el regidor de Barcelona, Jaume Collboni, quien aceptó la invitación de su homologo de Roma, Roberto Gualtieri.

Una iniciativa considerada un éxito para los organizadores, que no sólo llenaron la plaza, con capacidad para unas 20.000 personas, sino que tuvieron que instalar pantallas en los aledaños para que pudieran seguir las intervenciones las miles de personas congregadas.

La manifestación estuvo respaldada con sus presencia por algunos líderes políticos, como la secretaria de la mayor formación opositora, el Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, o el líder de Acción, Carlo Calenda, y el secretario de Izquierda Italiana, Nicola Fratoianni, así como miembros de Italia Viva y de +Europa, mientras que ningún partido de la mayoría de centroderecha figuró entre los promotores.

Las adhesiones fueron principalmente de las fuerzas de la oposición, a excepción del líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, quien criticó el evento por su supuesta ambigüedad sobre el tema del rearme.

Por primera vez en mucho tiempo, las tres grandes confederaciones sindicales -CGIL, CISL y UIL- también apoyaron la iniciativa.

En la plaza se escucharon oposiciones transversales sobre los últimos temas de actualidad, como el rearme europeo, y el propio Serra ya afirmó que surgirán diferentes visiones sobre la defensa común europea: «algunas expresarán una posición pacifista con símbolos de paz, mientras que otras reiterarán su apoyo a Ucrania con los colores de su bandera».

«Somos muchos. Somos muchos porque somos un pueblo, una palabra que en los últimos años se ha eliminado de la democracia, a pesar que es la más democrática de las palabras», dijo Serra desde el palco de la plaza del Popolo.

Y agregó: «Europa no es un concepto abstracto. Es la salvación. Recordémoslo cuando rechazamos a los migrantes. Y recordémoslo cuando pensemos que la resistencia de los ucranianos es solo una molestia que nos impide descansar en paz», añadió el periodista.

Por el palco desfilaron artistas, actores, cantantes e intelectuales y no hubo espacio para los políticos.

Antonio Scurati, autor de los exitosos libros sobre el dictador Benito Mussolini, afirmó: «Rechazar la guerra no significa sentirse indefenso. No somos gente que arrasa las ciudades hasta los cimientos. No masacramos civiles ni deportamos niños para utilizarlos como rescate (…) Pasé años informando sobre el fascismo y las guerras, esto me enseñó que luchar es diferente a la guerra, estar en contra de la guerra no significa dejar de luchar».

En otra plaza de Roma, piazza Barberini, el partido Poder para el Pueblo y otros movimientos vinculados a la extrema izquierda se manifestaron «contra la plaza belicista y europeísta querida por Michele Serra» y quemaron banderas europeas. EFE

