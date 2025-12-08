Miles de personas arrancan las celebraciones por el aniversario de la caída de Al Asad

Damasco, 8 dic (EFE).- Miles de personas se congregaron este lunes en las inmediaciones de la plaza de los Omeyas en Damasco para tomar parte en las celebraciones iniciales por el primer aniversario de la caída de Bachar al Asad, que arrancaron con desfiles militares y espectáculos de parapente en medio de un ambiente festivo.

Grandes grupos de ciudadanos con bengalas y banderas de la nueva Siria fueron llegando a la zona a lo largo de la mañana para conmemorar el derrocamiento de Al Asad el 8 de diciembre de 2024, fecha que marcaron con gritos de júbilo y bailes mientras sonaba música en la icónica ubicación capitalina.

En anticipación de un desfile militar organizado para la ocasión, alrededor de una decena de parapentistas motorizados sobrevolaron varias veces la plaza con banderas sirias y helicópteros lanzaron papeles con el mensaje: ‘La victoria es una promesa de lealtad a los mártires que renovamos cada año».

El desfile militar pasó finalmente por la zona después de haber recorrido la autopista de Mezzeh.

En varios otros puntos de su trayecto, también se congregaron más grupos de ciudadanos para acompañar el paso de las formaciones de soldados, en un evento organizado por el Ministerio de Defensa y que arrancó en presencia del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, entre otros altos cargos del Estado.

Según los medios estatales sirios, también salieron desfiles militares a las calles de Deraa (sur), Alepo (noroeste) o Duma, un antiguo bastión opositor a las afueras de la capital conocido por la crudeza de la violencia sufrida a manos del anterior régimen, que incluyó ataques químicos.

Al Sharaa dedicó sus primeras palabras de la jornada durante un rezo en la capital a prometer la reconstrucción del país y a lanzar un llamamiento a la población para que ayuden a apuntalar la estabilidad, aunque su discurso principal está previsto para bien entrada la tarde.

Lo mismo ocurre con la concentración central en la plaza de los Omeyas, convocada aún para las 20.00 (17.00 GMT), pese a que la zona comenzó a abarrotarse con muchas horas de antelación, mientras se prevé que el número de participantes se dispare hacia última hora del lunes.

Las nuevas autoridades sirias han organizado desde exhibiciones hasta conciertos para conmemorar el derrocamiento de Al Asad, cuya familia había permanecido en el poder durante más de 50 años consecutivos, en los que fueron acusados de innumerables violaciones de los derechos humanos. EFE

