Miles de personas asisten a marcha LGTBI frente a contramanifestación cristiana

1 minuto

Seúl, 13 jun (EFE).- Miles de personas se reunieron este sábado en Seúl para participar en la marcha anual por los derechos LGTBI, frente a una contramanifestación cristiana que también atrajo a gran cantidad de personas, según recoge la prensa surcoreana.

No se registraron incidentes entre los dos grupos, que se concentraron a apenas 600 metros el uno del otro, detalla el periódico surcoreano Chosun Ilbo.

Los organizadores del 27 Festival de la Cultura Queer de Seúl (SQCF) montaron un escenario con espectáculos en la céntrica calle Namdaemun-ro, donde esperaban reunir a unas 50.000 personas.

Además, unas 70 casetas de distintos organismos, como universidades y embajadas, se desplegaron a lo largo de la calle y en las zonas circundantes.

Sobre las 16.00 hora local (07.00 GMT) comenzó el desfile, el evento principal del festival, donde miles de personas marcharon por el centro de la capital portando banderas arcoíris.

EL Corea del Sur el matrimonio o las uniones civiles de personas homosexuales no están reconocidas legalmente, una de las principales reivindicaciones de los grupos LGTBI.

Sin embargo, en 2024, el Tribunal Supremo del país falló que negar el seguro sanitario a dependientes en parejas del mismo sexo es inconstitucional, un pequeño paso que dio impulso a las reivindicaciones de la comunidad homosexual surcoreana. EFE

cor-jdg/av

(foto)(vídeo)