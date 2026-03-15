Miles de personas celebran en Ciudad de México una fiesta regional con el Vive Latino

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Ciudad de México, 14 mar (EFE).- Miles de personas vivieron este sábado una auténtica fiesta regional de la identidad latina con el inicio del festival musical Vive Latino en su edición XXVI, que volvió a demostrar su vigencia después de casi tres décadas de historia.

El Estadio GNP Seguros de la capital mexicana y sus tres escenarios acogen este fin de semana conciertos de cantantes latinos y españoles, en un show que durará unas 22 horas y acaparará los focos musicales en Latinoamérica.

Además, como en otros años, habrá una transmisión en vivo para ensanchar la audiencia de este festival y que «todo el mundo pueda vivirlo», contó a EFE Paul Forat, jefe de Amazon en la región y a cargo de la difusión del festival.

«No es solo el ‘performance’ de un artista, hay cultura y se exporta cultura y es un lugar donde se puede percibir esa parte de la cultura (…) Estamos ante un momento histórico en la cultura latinoamericana y nosotros, con mucho orgullo y con mucha responsabilidad, nos consideramos como una suerte de altavoz», explicó.

Los espectadores de los cinco continentes podrán disfrutar de actuaciones como la del artista colombiano Juanes, uno de los shows más destacados de este sábado, o de grupos míticos de la cultura musical regional como los argentino Fabulosos Cadillacs y Enanitos Verdes.

También, habrá espacio para cantantes del otro lado del Atlántico como el grupo indie español Love of Lesbian o el solista Carlos Sadness.

Como estrella internacional actuará el estadounidense Lenny Kravitz, quien ha vendido más de 40 millones de discos y se ha convertido en una referencia en el panorama musical americano en las últimas décadas.

«Es un elenco fuera de serie, es un elenco muy particular y que ha evolucionado también en eso. Antes no había tanta apertura a otros géneros», reivindicó el representante de Amazon.

Ya desde las 16:00 hora local (22:00 GMT) miles de personas acudieron a la cita con la expectativa de ver a sus cantantes favoritos y para formar parte de una auténtica fiesta de la música latina.

Es el caso de Daniel Osorio, de nacionalidad colombiana pero que lleva dos años estudiando en Ciudad de México y que acude a un evento que resume en una «explosión musical difícil de explicar».

«El ambiente y la música generan una atmósfera única. Es una fiesta y un canto a lo que sentimos como latinos, a esa identidad compartida», señaló a EFE antes de acudir a la actuación de Juanes, compatriota suyo que «expone como nadie» el valor de ser colombiano.

En cada edición, el Vive Latino reúne a más de 70.000 asistentes por día y su cartel celebra la música en español, aunque también abre espacio al rock en inglés como parte de su fiesta anual, que este año se celebrará el 14 y 15 de marzo.

El festival ha sido semillero de algunas de las bandas más icónicas del género en América Latina, como Café Tacvba, Caifanes o Gustavo Cerati, e incluso ha exportado su modelo a España, donde desde 2022 se celebra en la ciudad de Zaragoza. EFE

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