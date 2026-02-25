Miles de personas celebran en Filipinas 40 años de la caída del padre del actual dirigente

Bangkok, 25 feb (EFE).- Miles de personas celebran este miércoles en Filipinas el 40 aniversario de la revolución popular pacífica que, con respaldo del Ejército y la influyente Iglesia Católica, derrocó en 1986 al dictador Ferdinand Marcos, padre del actual presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., en el poder desde 2022.

Se espera que hasta 20.000 personas se congreguen a lo largo del día en los actos conmemorativos del Poder Popular EDSA, nombre con el que pasó a la historia la movilización por la que, el 25 de febrero de 1986, miles de filipinos tomaron las calles de Manila y forzaron, con apoyo militar y eclesiástico, la caída de Marcos tras dos décadas en el poder.

Así lo indicó la Comisión Histórica Nacional de Filipinas (NHCP), organizadora del principal homenaje, que se desarrolla de 7:00 a 17:00 hora local (23:00 del martes a 9:00 GMT del miércoles) en el Monumento al Poder Popular de Manila, según datos recogidos por la cadena ABS-CBN.

Más de 4.000 agentes de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) han sido desplegados tanto en ese enclave como en otros puntos en los que se prevén concentraciones, en principio pacíficas, de acuerdo con el citado medio.

La efeméride coincide este año con un proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022), acusado de crímenes de lesa humanidad durante su sangrienta guerra contra las drogas, que acabó con miles de muertos.

La corte escucha esta semana alegatos para decidir si habrá juicio en contra del exmandatario, cuya hija, Sara Duterte, ostenta la vicepresidencia filipina y enfrenta cuatro solicitudes de destitución que serán analizadas en marzo.

El aniversario que recuerda la caída de Ferdinand Marcos, en el poder entre 1965 y 1986 y quien declaró la ley marcial en 1972, solía ser festivo en Filipinas, si bien Marcos Jr. le retiró ese estatus en 2023, aduciendo que la fecha coincidía en domingo, en una decisión entendida por la oposición como un intento de enterrar la relevancia histórica.

Este año, varios gobiernos locales de Negros Occidental, en la región central de Bisayas, suspendieron clases y actividades gubernamentales para conmemorar la EDSA, recogió la Agencia de Noticias de Filipinas.

Durante la dictadura conyugal de Ferdinand e Imelda Marcos, unas 3.257 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante la ley marcial, y alrededor de 35.000 sufrieron torturas, según la ONG Amnistía Internacional.

La aplastante victoria electoral de Marcos Jr. en 2022 muestra la pérdida de significado de la Revolución del Poder Popular en la actual Filipinas, donde, además de la presidencia, la dinastía familiar Marcos ostenta cargos electos en todo el país. EFE

