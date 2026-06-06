Miles de personas exigen en Seúl repetir las elecciones locales por la falta de papeletas

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Seúl, 6 jun (EFE).- Miles de personas protestaron este sábado en varias partes de Seúl, según medios locales, para exigir una repetición de los comicios locales celebrados el miércoles debido a la polémica por la falta de papeletas en varios centros de votación.

Unas 10.000 personas, según estimaciones policiales citadas por el diario surcoreano Chosun, se congregaron hoy cerca del estadio de balonmano del Parque Olímpico en Seúl, donde se realiza el recuento de votos. La agencia local de noticias Yonhap afirmó por su parte que unos 400 agentes de Policía habían sido desplegados, sin que se hayan registrado choques con los manifestantes.

La protesta de este sábado llega después de que las fuerzas antidisturbios surcoreanas desmantelaran una manifestación en la misma zona el viernes.

El oficialista Partido Democrático (PD) de Corea del Sur arrasó en las elecciones locales celebradas el miércoles, pero perdió la alcaldía de Seúl.

Los comicios, vistos como el primer barómetro del desempeño del Gobierno progresista de Lee Jae-myung, se vieron empañados por incidentes en algunas zonas de Seúl, debido a que se agotaron las papeletas en varios colegios electorales con motivo de una participación mayor de la esperada, lo que obligó a prolongar la apertura de las urnas en uno de los centros afectados.

A pesar de las quejas, la Comisión Electoral Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) dijo que la escasez de papeletas no se encuentra entre las causas para posponer unos comicios o repetirlos según la ley electoral, y agregó que sería imposible detener el recuento de votos. Decenas de centros de votos, más de 30 en Seúl, se vieron afectados.

Las protestas llevaron el viernes a la dimisión del jefe de la Comisión Electoral del país asiático, Rho Tae-ak. Ese mismo día, el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, calificó el incidente de «grave desafío a la democracia» surcoreana, en una publicación en la red social X en la que aseguró que haría todo lo posible por investigar lo ocurrido. EFE

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