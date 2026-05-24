Miles de personas festejan en las calles de Berlín el 30.º Carnaval de las Culturas

2 minutos

Berlín, 24 may (EFE).- La celebración de la 30.ª edición del Carnaval de las Culturas de Berlín se desarrolló este domingo con un colorido desfile en el que participaron miles de personas, que disfrutaron de una jornada de temperaturas estivales, mucho sol, música y ambiente festivo.

Dos arterias del centro de Berlín, la Karl-Marx-Allee y la Frankfurter Allee, se convirtieron en este domingo de Pentecostés en un escenario para el desfile de agrupaciones especializadas en actuar con trajes carnavalescos de gran diversidad cromática, y donde destacó, entre otros espectáculos, el aportado por un grupo de teatro acrobático de máscaras nigeriano.

Percusión, malabares, bailes y otras formas de expresión artística deleitaron a una gran cantidad de asistentes en una cita que también fue televisada y en la que se esperaba la participación de 5.800 personas y 67 grupos de danza y música de todo el mundo, según la retransmisión de la radiotelevisión pública alemana ARD.

Después de que rompiera el hielo la formación Sapucaiu no Samba, uno a uno, los grupos mostraron sus respectivos números de música y baile en la zona más emblemática del barrio de Friedrichshain de la capital de Alemania.

El desfile de participantes se extendió por 2,6 kilómetros de las calles de este barrio, parte del multicultural distrito berlinés de Kreuzberg-Friedrichshein.

La primera vez que se celebró el Carnaval de las Culturas data de 1996, en los multiculturales barrios de Kreuzberg y Neukölln, y fue una respuesta social ante el auge de la violencia xenófoba que vivió Alemania en los años noventa, tras la reunificación.

Según los organizadores, el evento es una «expresión de la convivencia pacífica» que «invita a vivir la mayor intervención antirracista» dentro «del espacio público y a enviar un mensaje de solidaridad, apertura y participación cultural». EFE

smm/rod

(foto)