Miles de personas marchan a favor de la independencia de Puerto Rico

San Juan, 31 ago (EFE).- Unas 3.000 personas marcharon este domingo por las históricas calles del Viejo San Juan a favor de la independencia de Puerto Rico, una iniciativa que se expandió también a varias ciudades de Estados Unidos con el propósito de exigir la descolonización de la isla.

La Marcha Por La Independencia de Puerto Rico, como llevó por nombre esta cita, arrancó desde el lado sur del Capitolio (Parlamento), luego de que la cantante iLe interpretara el himno revolucionario, para recorrer la calle San Francisco hasta llegar al Tribunal Federal.

La actriz Magali Carrasquillo, quien acudió a la marcha, dijo a EFE que quiere que su país «sea libre y soberano».

El actual estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a la isla cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE. UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.

Carrasquillo afirmó que su respaldo a la independencia no es solo por los poderes políticos que ostenta EE. UU. sobre la isla, sino también por una Junta de Supervisión Fiscal que maneja los gastos del Gobierno local.

«Aquí manda otra gente, que toma decisiones de nuestras vidas, de nuestros bolsillos, que no le importamos nada. Entonces, yo quiero que esto termine, que se tome una decisión, sea cual sea, la que la mayoría avale», afirmó.

La también profesora de actuación acudió a la marcha vestida como miembro de ‘Las Lolitas’, un grupo de mujeres que personifican a Lolita Lebrón, exlíder del movimiento independentista de Puerto Rico que cumplió más de 25 años de cárcel por tirotear al Congreso de EE. UU. el 1 de mayo de 1954.

«Lolita es un ejemplo de perseverancia, fuerza, dignidad. Lolita no entró al Congreso a matar a nadie. Ella misma lo dijo, que disparó al techo. Su plan fue llamar la atención de la terrible situación colonial que vivimos en Puerto Rico, que no se ha solucionado», explicó Carrasquillo.

‘Lucha sí, entrega no’ y ‘Solo me sé tres palabras en inglés: yankees go home’ fueron algunas de las consignas que los manifestantes expresaron a viva voz durante la marcha.

Igualmente, otras personas colocaron antifaces a las estatuas de los expresidentes estadounidenses Dwight Eisenhower y John F. Kennedy, ubicadas en una avenida frente al Capitolio.

La marcha, además de en San Juan, se llevó a cabo en los estados de Ohio, Illinois, Florida, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York, donde residen más de 5 millones de puertorriqueños. EFE

