Miles de personas marchan por el Día del Orgullo para reivindicar derechos LGTBI en Perú

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Lima, 27 jun (EFE).- Miles de personas marcharon este sábado en Lima por el Día del Orgullo y para reivindicar los derechos de la comunidad LGTBI ante disposiciones impulsadas en el Congreso para la eliminación del enfoque de género en la educación pública y declarar a junio como el ‘mes de la vida y la familia’ en Perú.

Bajo el lema de «¡A los márgenes no volvemos jamás!», los participantes tomaron varias de las calles céntricas de la capital peruana con música, carros alegóricos, banderas coloridas y lemas que plantearon visibilizar, celebrar y «exigir un país democrático».

«Salimos a las calles con orgullo, memoria y esperanza para seguir construyendo el país que soñamos y merecemos», destacaron los organizadores de la concentración, que comenzó en la avenida de la Peruanidad, en el céntrico Campo de Marte de Lima.

Agregaron que volver a marchar por el centro de Lima «no ha sido casualidad, es el resultado del esfuerzo, la perseverancia y la resistencia de activistas que, durante semanas», defendieron su «derecho a ocupar el espacio público con dignidad».

«Familia que existe, orgullo que resiste», señaló una de las banderolas mostradas en la marcha, que recorrió avenidas como Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Garcilaso de la Vega, para desde ahí retornar al punto de partida.

Poco antes de la concentración, los organizadores informaron que habían recibido las garantías de orden público para el desarrollo de la marcha, pero el Ministerio del Interior (Mininter) no las otorgó para el espectáculo que también se realiza en la Avenida De la Peruanidad.

La marcha se realizó cuando el Congreso de Perú ha aprobado una serie de iniciativas, impulsadas en su mayoría por legisladores de confesión evangélica, para realizar cambios en el enfoque de género en la educación y designar el ‘mes de la vida y la familia’.

El Congreso declaró que «el mes de la vida y la familia» es junio, conocido internacionalmente por ser el mes del orgullo LGTBI, tras prosperar una iniciativa de la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui, del ultraderechista partido Renovación Popular.

En mayo pasado, el Ministerio de Educación también eliminó las orientaciones de la Educación Sexual Integral (ESI) para colegios públicos y privados al acatar una ley promovida por Jáuregui, que retiró el enfoque de género e instauró uno de «oportunidad entre hombres y mujeres».

Durante la concentración de este sábado, uno de los participantes, que se identificó como ‘Train’, declaró a EFE que «siempre es muy emocionante ver la marcha, ver toda la gente que se reúne por sus derechos, porque simplemente celebramos el amor, la unión, la vida».

«Celebramos ser simplemente seres humanos y nada más, no hay nada más allá de familias conservadoras o clásicas, simplemente somos personas que nos amamos, como cualquier ser vivo», remarcó.

Sofía, otra de las asistentes a la marcha, agregó a EFE que estas manifestaciones se hacen «con bastante cariño, con bastante audiencia».

«Cada uno tiene sus perspectivas de cómo quiere verlo, pero sinceramente creo que mundialmente se conoce (a junio) como el mes del orgullo y espero que siga de esa forma, y que las personas luchen por lo que quieren y por sus derechos», concluyó. EFE

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