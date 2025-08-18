The Swiss voice in the world since 1935

Miles de personas piden la dimisión de alcaldesa opositora por irse al partido de Erdogan

Ankara, 18 ago (EFE).- Decenas de miles de personas, según la emisora Halktv TV, se han concentrado este lunes en la ciudad turca de Aydın para pedir la dimisión de la alcaldesa, que la semana pasada abandonó el CHP, el partido que lidera la oposición, para pasar al AKP islamista del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Özlem Çerçioglu, regidora de Aydın desde 2009 y conocida por su oposición al islamismo, anunció la semana pasada su salida del CHP por «problemas políticos» y «actitudes antidemocráticas», y fue recibida en el AKP por Erdogan en persona durante un acto público.

Özgür Özel, líder del CHP, insistió hoy durante la protesta en que la alcaldesa decidió cambiar de partido tras haber sido chantajeada y amenazada con ir a la cárcel si no lo hacía, tras documentarse que Aydin tenía negocios con un empresario testigo de cargo de la Fiscalía en numerosos juicios.

Özel también acusó a la alcaldesa tránsfuga de haber participado en un «hurto político» para salvarse a ella misma, y pidió a Erdogan que celebre nuevas elecciones municipales en Aydın.

El AKP perdió en marzo del año pasado las elecciones locales frente al CHP, en la que fue la primera derrota electoral de Erdogan desde que llegó al poder hace 22 años.

El Gobierno destituyó el año pasado a ocho alcaldes del partido izquierdista prokurdo DEM, interviniendo sus alcaldías, y desde el pasado marzo dieciséis alcaldes del CHP han sido enviados a prisión preventiva bajo acusaciones de corrupción, que el partido considera una fabricación con motivos políticos.

Entre los detenidos está el alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado hasta su arresto como el candidato con más opciones de vencer a Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para el año 2028.EFE

