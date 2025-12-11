Miles de personas protestan contra la reforma laboral en la mayor marcha en años en Lisboa

Laia Mataix Gómez

Lisboa, 11 dic (EFE).- Miles de personas mostraron este jueves su rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha en Portugal con una gran manifestación, una de las mayores en años en Lisboa, que recorrió el centro de la capital en el marco de la huelga general.

Con pancartas y cantos, los manifestantes salieron de la céntrica y turística Plaza de Dom Pedro IV, también conocida como Rossio, para ir hasta el Parlamento, donde denunciaron que esta reforma supone un retroceso en los derechos de los trabajadores.

La marcha fue el momento álgido de la primera huelga general en doce años en Portugal -y la quinta desde el regreso de la democracia en 1975-, que comenzó la pasada medianoche y se prolongará durante 24 horas.

El motivo es el proyecto de reforma laboral del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia.

«Si se aprueba, esta reforma aumentará el horario laboral en prejuicio de todos los enfermeros que trabajan en el país», explicó a EFE Nicia Barros, una sanitaria del sector, quien acusó al Ejecutivo de haber decidido «unilateralmente implementar propuestas en el área de salud» sin contar con ellos.

Otra de las trabajadoras que salió este jueves a la calle fue una profesora española, que prefirió no decir su nombre y lleva ocho años trabajando en Portugal, quien consideró que los cambios que quiere introducir el Gobierno en el Código Laboral se van a traducir en más facilidad de despidos, pérdida del derecho de huelga y «todavía más precarización».

La marcha provocó curiosidad entre los numerosos turistas y ciudadanos portugueses que pasaban por la calle y que expresaron su apoyo conforme la manifestación avanzaba gritando mensajes como «Abajo, abajo el paquete laboral», en referencia a la propuesta del Ejecutivo.

Otra de las manifestantes, Ana, se mostró «muy preocupada por las declaraciones que se hacen, completamente alejadas de la realidad: los salarios son bajos, la vivienda es cara, el sistema sanitario es cada vez peor, así como el transporte, y el Gobierno habla como si todo fuera bien y no es así».

Y consideró que esta reforma sería «un gran retroceso» que quitaría derechos fundamentales a los trabajadores.

En esta misma línea se manifestó Clara, quien dijo a EFE que el proyecto del Ejecutivo abre al puerta a aumentar las horas de los trabajadores y deja a los trabajadores desprotegidos, además de suponer «un riesgo para el propio derecho a la huelga».

Según la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), uno de los sindicatos convocantes de la huelga, más de tres millones de personas en Portugal se unieron a la huelga general, siendo «una de las mayores, si no la mayor de siempre en el país», donde hay más de 5,1 millones de trabajadores.

El secretario general del sindicato indicó que la participación está siendo «impresionante» en el sector pesquero, industrial, logístico y de transporte, así como en la sanidad, la educación, la recogida de basura y la administración local, entre otros.

La huelga se ha dejado notar especialmente en los transportes: En Lisboa, por ejemplo, los trenes de cercanías y el metro estuvieron prácticamente paralizados, mientras que decenas de vuelos fueron cancelados y otros tantos sufrieron retrasos, dejando un aeropuerto casi vacío.

También ha tenido un amplio seguimiento en colegios y en los hospitales del país, donde, según los sindicatos, más del 90 % de los medios se han unido a este parón.

Frente a las altas cifras de adhesión defendidas por los representantes de los trabajadores, el Gobierno señaló que la participación en la huelga ha sido «insignificante» y se mostró abierto a seguir negociando con los sindicatos su propuesta de reforma laboral.

Pese a considerar que la huelga no ha tenido un gran seguimiento, el portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, admitió que, debido a la concentración del parón en algunos sectores, sí que se ha perturbado la vida de las personas, que, aseguró, son «muchas más» que las que decidieron protestar.

«Una minoría protesta, una mayoría trabaja, pero un número muy significante se ve trastocado (en su vida diaria), por lo que hay perturbaciones y esto afecta a las personas», resumió.

Esta es la primera huelga general en doce años en Portugal, desde los tiempos de la ‘troika’. EFE

