Miles de personas protestan en Francia contra la lentitud de la justicia en casos de pederastia

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Más de 60.000 personas manifestaron en Francia contra la lentitud de la justicia para tratar los casos de agresiones sexuales a menores, indicaron este martes las autoridades, bajo presión a raíz del presunto asesinato de una niña de 11 años.

El cadáver de Lyhanna apareció la semana pasada en un silo agrícola abandonado en el suroeste de Francia, tras permanecer varios días desaparecida, y los investigadores apuntan a Jérôme B., el padre de una amiga suya.

Este hombre de 41 años contaba con varias denuncias previas por pederastia, pero ninguna condena. En el momento de su detención, la fiscalía estaba investigando una denuncia presentada en agosto de 2025, aunque nunca lo detuvo ni lo interrogó.

A llamado de asociaciones feministas y de protección de la infancia, 60.400 personas, en su mayoría mujeres, manifestaron el lunes por la noche en Francia, entre ellas 2.900 en París, indicó este martes el ministerio del Interior.

«La palabra de los niños no se toma en serio. La justicia antepone la presunción de inocencia al testimonio de las víctimas», dijo Lori Bess, organizadora de la protesta en Agen, cuya fiscalía investiga el caso de Lyhanna.

Muestra del descontento, 1.200 personas manifestaron frente al ministerio de Justicia en la capital, pese a que las autoridades lo habían prohibido y había otra concentración convocada frente al Tribunal de Apelación de París.

Las asociaciones reclaman la adopción de una «proposición de ley integral de lucha contra las violencias ejercidas contra las mujeres y los niños», presentada por un centenar de diputados a finales de 2025 pero que nunca ha sido examinada.

Los casos de abusos sexuales a menores protagonizan las portadas en los últimos meses en Francia, donde cada tres minutos un niño es víctima, según la Comisión Independiente para el Incesto y Agresiones Sexuales a Niños (Ciivise).

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