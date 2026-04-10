Miles de personas protestan en Jordania para defender que Jerusalén es una «línea roja»

2 minutos

Amán, 10 abr (EFE).- Miles de personas se manifestaron este viernes en Amán en defensa de la postura de Jordania como custodio de los lugares sagrados musulmanes de Jerusalén Este, que son considerados una «línea roja» para el reino hachemita, después de que permanecieran cerrados durante 40 días por el Gobierno israelí.

La marcha multitudinaria arrancó desde la Gran Mezquita Huseini, en el centro de Amán, donde EFE pudo constatar que miles de ciudadanos participaron en la manifestación junto a los líderes de partidos políticos, sindicatos y figuras influyentes en el reino en defensa de la causa palestina.

Los participantes portaron pancartas y corearon consignas en apoyo al rey Abdalá II y a la unidad nacional en torno a la postura de que «Jerusalén es una línea roja», mientras que también rechazaron el desplazamiento de los palestinos fuera de sus territorios en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Asimismo, elogiaron los esfuerzos políticos y diplomáticos del monarca jordano en relación con la reapertura ayer de la Mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los fieles musulmanes y que se encuentra en Jerusalén Este.

Los lugares sagrados de Jerusalén -entre ellos la Iglesia del Santo Sepulcro, la Mezquita de Al Aqsa o el Muro de las Lamentaciones- recibieron fieles el jueves tras 40 días clausurados por el Gobierno israelí, que hasta entonces había esgrimido motivos de seguridad derivados de la guerra con Irán para mantenerlos cerrados.

Las autoridades de Israel anunciaron la pasada noche el levantamiento de las restricciones siguiendo «instrucciones actualizadas del Comando del Frente Interno» del Ejército, aunque esta decisión fue acompañada del despliegue de centenares de policías y guardias fronterizos en las callejuelas de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Jordania ejerce un papel de custodio sobre los lugares santos en Jerusalén Este, un rol reconocido en el tratado de paz firmado con Israel en 1994, por el que el Estado judío reconoce el derecho de Amán de hacerse cargo de estos lugares, aunque Israel controla los accesos y visitas al recinto.

Sobre el papel, Jordania administra la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentran la mezquita de Al Aqsa y el Domo de la Roca, a través del Waqf y del Ministerio de Asuntos Islámicos, y mantiene ese papel desde la ocupación israelí de Jerusalén Este en 1967. EFE

hy-ar-cgs/mgr