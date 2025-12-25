Miles de personas reciben en Bangladés al líder opositor exiliado, a semanas de elecciones

Nueva Delhi, 25 dic (EFE).- Miles de personas se congregaron en Daca este jueves para recibir a Tarique Rahman, líder opositor y jefe en funciones del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), que regresó al país tras casi 17 años en el exilio, a pocas semanas de las elecciones generales previstas para febrero.

Dirigentes y militantes de su partido, que se sitúa entre las formaciones con mayor proyección de cara a los comicios, se apostaron desde primera hora a lo largo de las vías de acceso al aeropuerto internacional de la capital, portando pancartas y coreando consignas de bienvenida para Rahman, que llegaba desde Londres.

Mientras, las fuerzas de seguridad y el Ejército desplegaban un amplio operativo para mantener el orden.

A su llegada, Rahman habló por teléfono con el jefe del Gobierno interino, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, según informó su partido.

Tras abandonar el aeropuerto, el líder opositor se dirigió por carretera a un acto público en las calles de la capital, donde miles de seguidores llenaron el recorrido y se congregaron en torno al escenario preparado para su recepción. Rahman avanzó entre la multitud a bordo de un autobús, saludando a los asistentes, escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del convoy.

El líder opositor viajó acompañado por su esposa, Zubaida Rahman, y su hija, que se trasladaron por separado a su residencia familiar en el barrio de Gulshan, junto a la histórica casa de su madre, la ex primera ministra Khaleda Zia.

Rahman, una de las principales figuras del BNP y heredero político de Zia, ha ejercido el liderazgo del partido desde el exilio desde 2008, con varias condenas a su espalda y tras abandonar Bangladés en medio de una intensa confrontación política con los sucesivos gobiernos.

Desde el exilio, ha mantenido una política basada en la reconciliación y el respeto a los derechos fundamentales, y ha sostenido que Bangladés necesita un nuevo proyecto democrático, por lo que en los últimos meses ha instado a Yunus a una convocatoria rápida y transparente de comicios.

Bangladés está gobernado por un Ejecutivo interino instaurado tras las protestas de 2024 que forzaron la salida del Gobierno de Sheik Hasina, y atraviesa una transición marcada por la fragmentación política y la reconfiguración de alianzas tras una crisis que dejó más de 1.400 muertos. EFE

