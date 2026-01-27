Miles de personas se manifiestan en Belgrado contra las presiones sobre la educación

Belgrado, 27 ene (EFE).- Miles de personas, en su mayoría estudiantes, se manifestaron este martes en Belgrado contra la creciente presión política sobre el sistema educativo en Serbia, donde algunos profesores universitarios han sido despedidos o sus contratos no han sido renovados.

Los manifestantes acusan al régimen del presidente nacional-populista, Aleksandar Vucic, de imponer un «control político directo» sobre las facultades, lo que está causando un «colapso» del sistema educativo del país balcánico, que negocia desde hace años su entrada en la Unión Europea (UE).

La marcha, que recorrió el centro de Belgrado, exigió que el Estado serbio se «base en la educación y la ciencia».

Decenas de miles de estudiantes de Serbia iniciaron una ola de protestas sin precedentes contra Vucic y su gobierno a finales de 2024 tras el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas.

Los estudiantes consideran al gobierno de Vucic profundamente corrupto y autocrático y, desde noviembre de 2024, exigen elecciones parlamentarias anticipadas.

«Es hora de devolver la fe en la educación y la competencia, y de volver a colocarlas como base de nuestra sociedad. Sin conocimiento no hay libertad, sin derechos no hay Estado, y sin responsabilidad no hay comunidad», señalaron los estudiantes en su convocatoria de la protesta en Instagram.

Varias universidades de Serbia están en huelga esta semana, en señal de solidaridad con profesores que han perdido su trabajo en los últimos meses, algunos tras apoyar al movimiento estudiantil crítico con el Gobierno. EFE

