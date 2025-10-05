Miles de personas se manifiestan en Bruselas por una política climática más ambiciosa

2 minutos

Bruselas, 5 oct (EFE).- Miles de personas se unieron este domingo a la Marcha por el Clima en Bruselas, donde más de 100 organizaciones pidieron al Gobierno belga y a la Unión Europea (UE) que el dinero público se destine a políticas climáticas más ambiciosas.

«Pedimos a los gobiernos belga y europeo que inviertan en nuestro futuro, no en su destrucción», dijo a medios locales la vicepresidenta de Coalición por el Clima, que agrupa a las organizaciones convocantes, Nadia Cornejo.

Los manifestantes se reunieron a primera hora de la tarde en la Estación del Norte de Bruselas y descendieron hasta el Parque del Cincuentenario, en el barrio europeo, donde se organizaron actuaciones y conciertos.

30.000 personas participaron en la marcha según los organizadores, mientras que la policía estimó 20.000 asistentes.

«El Pacto Verde (Europeo) surgió gracias a las protestas de 2019, y con él toda una serie de leyes, como la ley sobre deforestación, las leyes para la protección y restauración de la naturaleza y las subvenciones para la renovación de viviendas», añadió Cornejo en declaraciones a la cadena belga RTL.

Aun así, algunas de estas leyes se han visto afectadas por la nueva dirección tomada por el Ejecutivo europeo y los Estados miembros de la UE.

«La ley contra la deforestación se ha pospuesto un año y es probable que se posponga otro. En general, hay menos apoyo a la acción climática: hay menos subvenciones, por ejemplo, para renovaciones y gastos presupuestarios anunciados para apoyar la protección de la naturaleza y la biodiversidad», denunció la activista.

Al mismo tiempo, la Coalición por el Clima también denunció que se destinen «miles de millones de euros» en subvenciones a combustibles fósiles y exigió que Bélgica apoye el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% en 2040, así como una postura ambiciosa en la próxima cumbre por el clima (COP) que se celebrará en Brasil el próximo mes de noviembre.

Según un barómetro de RTL, el 62 % de los ciudadanos belgas quiere que las autoridades hagan más por el clima, mientras que un 67 % indicó que el cambio climático ya ha afectado a su vida cotidiana. EFE

par/amg