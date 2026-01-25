Miles de personas se manifiestan por la educación pública y accesible en Bruselas

Bruselas, 25 ene (EFE).- Miles de personas tomaron este domingo las calles de Bruselas para denunciar recortes en la educación pública y en la juventud, al tiempo que denunciaron la «motivación ideológica» de las medidas de austeridad del Gobierno de la Federación Valonia-Bruselas.

Según los organizadores, que citaron fuentes policiales, la manifestación reunió a más de 8.000 personas entre los cuales había sindicatos, asociaciones de padres, organizaciones locales, así como estudiantes y familias.

«Nos complace que tanta gente, en la primera manifestación de este tipo, acuda un domingo de enero para expresar su preocupación por el futuro de sus hijos y la educación», declaró a medios belgas Roland Lahaye, secretario general del sindicato de docentes CSC.

Los manifestantes denunciaron, entre otras cosas, el aumento de las tasas de matriculación en la educación francófona, la eliminación de comidas para estudiantes desfavorecidos, el aplazamiento de medidas para combatir el abandono escolar y los cambios anunciados en el currículo común al inicio de la secundaria, según apuntaron medios locales.

Entre sus exigencias se encuentran la educación de calidad, accesible y gratuita, además de políticas públicas para reducir las desigualdades entre los jóvenes.

Los sindicatos también señalaron «las medidas motivadas ideológicamente» que están «provocando el caos entre los alumnos, los estudiantes, sus familias y los empleados, que llevan años esperando inversiones que satisfagan las necesidades sociales y la creciente escasez de personal».

Añaden que «estas decisiones son perjudiciales porque aumentan la desigualdad y limitan el acceso a una educación de calidad para todos».

Por ello, los manifestantes pusieron en el punto de mira a la ministra de educación del Gobierno de la Federación Valonia-Bruselas, la política liberal de derechas Valérie Glatigny (MR) que, por su parte, justifica las medidas de austeridad a la luz de la situación financiera del Gobierno, que lleva años de déficit crónico, y rechaza cualquier insinuación de motivación ideológica. EFE

par/fpa