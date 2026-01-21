Miles de personas veneran a la Virgen de la Altagracia en República Dominicana

2 minutos

Santo Domingo, 21 ene (EFE).- Devotos católicos abarrotaron este miércoles la Basílica de Higüey, en el este de la República Dominicana, para rendir homenaje a la Virgen de la Altagracia, considerada madre protectora de la nación, en el marco de la tradición que se celebra todos los 21 de enero en su honor.

Desde el día anterior fieles provenientes de todo el país se desplazaron hasta el templo para cumplir promesas, encender velas y elevar oraciones ante la imagen de la virgen en el principal centro de veneración de la advocación mariana en este país.

Debido a la llegada de peregrinos desde distintos puntos del territorio nacional, las autoridades implementaron un amplio dispositivo de asistencia médica y control del tránsito para garantizar la seguridad y el orden durante la jornada, no laborable en el país.

Durante la misa en la basílica, el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, llamó a la solidaridad con los más vulnerables y al combate de la pobreza «acortando la brecha entre ricos y pobres, entre la opulencia y la periferia existencial».

Al mismo tiempo, llamó a los funcionarios a ejercer sus funciones «con dignidad y transparencia», y les recordó que «el fin de la gestión pública es buscar el bien común».

«Los servidores públicos son para servir al país, no para buscar lucro de ningún tipo», añadió en la misa, a la que acudieron la vicepresidenta del país, Raquel Peña, y varios funcionarios.

Tradicionalmente a la actividad acude el mandatario de turno, pero en esta ocasión el presidente dominicana, Luis Abinader, estuvo ausente a causa de un virus gripal que lo afecta, de acuerdo con declaraciones a la prensa de su esposa, Raquel Arbaje, presente en la misa.

«En el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, madre protectora de los dominicanos, elevamos una oración por nuestra gente, por cada familia y por quienes más lo necesitan. Que su manto nos cubra con fe, esperanza y paz, y que su guía siga acompañando el camino de la República Dominicana», escribió el mandatario en sus redes sociales.

La imagen de esta advocación de la Virgen María fue traída al país en los primeros años de la colonización española a la isla y desde entonces fue creciendo entre su adoración, hasta convertirse desde hace muchos años en la principal veneración de los dominicanos. EFE

