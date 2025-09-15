Miles de rumanos protestan contra los despidos y recortes en la Administración pública

Bucarest, 15 sep (EFE).- Unas 5.000 personas, según los sindicatos convocantes, han protestado este lunes en Bucarest contra el plan de reforma de la Administración pública del Gobierno rumano que incluye el despido de miles de empleados públicos como parte del plan para reducir el déficit.

El primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, anunció a principios de septiembre que la reforma podría suponer el despido de 13.000 empleados municipales, el 10 % del total.

Ese plan forma parte de la medidas de recortes de gasto y subidas de impuestos con las que el Gobierno -formado por conservadores, socialdemócratas, liberales y el partido de la minoría húngara- pretende reducir el déficit, que el año pasado fue del 9,3 %, el más alto de la Unión Europea.

Además de rechazar los recortes y despidos, los sindicatos del sector quieren la eliminación la pruebas periódicas de conocimientos a los funcionarios y que se elimine el plan para que los jefes en la administración pública no puedan estar en el cargo más de diez años.

«Siempre hemos pedido una reforma, pero que se haga sin politizar la administración pública local. (…) no sabemos si dentro de tres meses ya no se va a contratar a más personas para remplazar a las despedidas según criterios políticos”, explicó a EFE Bogdan Șchiop, presidente de la Federación Nacional de los Sindicatos de la Administración.

Șchiop alerta del riesgo de que los despidos sean sustituidos por externalizaciones a empresas privadas y denuncian que el Gobierno ha acabado con el diálogo social.

«Queremos que se tomen decisiones después de debates en elParlamento, sin decretos de emergencia”, continuó Șchiop, en referencia a los proyectos de ley de austeridad asumidos por el Gobierno sin votación parlamentaria.

Los sindicatos han indicado que Bolojan les ha transmitido hoy en una reunión que no dará marcha atrás en las reformas.EFE

