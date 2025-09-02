Miles de ucranianos despiden al político asesinado Andrí Parubí en su entierro en Leópolis

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 2 sep (EFE).- Miles de personas se reunieron en Leópolis, en el este de Ucrania, este martes, para despedir al político Andrí Parubí, veterano de la causa nacional ucraniana, muerto a disparos el pasado sábado en esa ciudad, mientras las autoridades siguen investigando el asesinato, en el que afirman que existe posiblemente una implicación rusa.

Varias figuras conocidas de la esfera política ucraniana, como el expresidente Petró Poroshenko, los ex primeros ministros Arseni Yatseniuk y Yulia Timoshenko o el actual presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk, acudieron a la catedral de San Jorge para rendir homenaje al difunto, que empezó su andadura en el campo nacionalista y más tarde impulsó la senda pro-europea de Ucrania.

«Parubí era un verdadero símbolo de la independencia ucraniana», dijo a EFE Mustafá Dzhemílev, un líder tártaro de Crimea que trabajó a su lado durante las protestas del Maidán de 2004 y de nuevo en 2013 y 2014.

«Estoy aquí porque era un verdadero patriota», dijo Olga, una vecina de Leópolis de unos 50 años, mientras las lágrimas le corrían por la cara.

Según cuenta, su familia, al igual que la de Parubí, sufrió varias muertes y el exilio en Siberia cuando el Ejército soviético reprimió a los disidentes en Ucrania occidental, anexionada durante la Segunda Guerra Mundial.

«Los rusos mataron entonces a los mejores de entre los nuestros y lo están haciendo otra vez ahora», dijo, con voz ahogada por el dolor.

Llamamientos a la unidad

«(Vladímir) Putin quiere inocularnos el odio y el miedo», declaró Borís Gudziak, un líder religioso de la Iglesia greco-católica ucraniana y antiguo profesor de Parubí, durante el servicio.

Pocos de entre los dolientes dudaban del papel de Moscú en el asesinato, aunque se conocen pocos detalles por el momento.

El sospechoso detenido, padre de un soldado ucraniano que desapareció en el frente de Donetsk, declaró hoy a la prensa, al comparecer ante el juez, que el asesinato del diputado opositor fue una «venganza personal contra las autoridades ucranianas».

Sin embargo, con anterioridad el Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que el crimen había sido meticulosamente planeado y que era posible que los servicios especiales rusos estuvieran involucrados.

En su discurso, Gudziak subrayó el liderazgo de Parubí, coherente con sus principios pero también con capacidad de unir, en particular durante su mandato como presidente del Parlamento entre 2016 y 2019, cuando se esforzó por tender puentes en un país conmocionado por la anexión rusa de Crimea y la guerra en el Dombás.

«Su muerte debería inspirarnos para dejar de lado las diferencias partidistas e ideológicas. La amenaza a la que nos enfrentamos es demasiado grande y debemos permanecer unidos para superarla», instó el prelado.

Un líder valiente

Miles de personas siguieron al féretro hasta la plaza Rinok, en el centro de Leópolis, donde se suele rendir homenaje a los soldados caídos en combate, antes de continuar al cementerio Lichakiv, en el que fue enterrado Parubí al lado de otros ucranianos que murieron por la independencia de la nación en los últimos dos siglos.

«Andrí vivió conforme al credo de lograr una Ucrania independiente o morir en el intento», dijo su padre, Volodímir, mientras familiares, allegados y aliados políticos recordaban su dedicación a la soberanía de Ucrania y cómo ésta le convirtió en un blanco prioritario para Moscú.

«Andrí no tenía miedo de la muerte», afirmó Vasil Rozhko, un amigo de Parubí que trabajó con él para reavivar el legado cultural ucraniano suprimido durante el dominio soviético.

Rozhko recordó el coraje de Parubí, en particular durante las protestas de Euromaidán, donde organizó unidades de autodefensa para proteger a los manifestantes de los antidisturbios y donde presenció algunos de los peores ataques, en los que murieron finalmente un centenar de manifestantes.

La lucha continúa

«Es gracias a Parubí que podemos estar hoy aquí y continuar nuestra lucha contra Rusia», dijo su amigo Petró Bondar, un soldado voluntario en el Ejército ucraniano.

Las leyes promovidas por Parubí, entre ellas las que garantizaron la independencia religiosa de Moscú y establecieron el ucraniano como única lengua del Estado, fueron claves para resistir a la influencia rusa, aseguró.

«Los rusos le mataron porque le tenían miedo, igual que nos temen a nosotros porque seguimos luchando», afirmó Petró Poroshenko, el líder del partido de Parubí, Solidaridad Europea. «Quieren sembrar el miedo y la desconfianza para derrotarnos, pero depende de nosotros hacerles fracasar», añadió.

«Mi hijo estaría orgulloso de saber que tantos continuarán con su lucha tras su muerte», dijo su padre a la sombría multitud , agradeciéndoles su presencia en el último adiós a su hijo. EFE

